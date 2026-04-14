La red de hidrógeno que proyecta Enagás atraviesa 89 municipios catalanes

Enagás está inmersa en el diseño de la futura red que transportará hidrógeno renovable por la Península Ibérica a partir de 2030. Se trata de 2.600 kilómetros de tuberías que irán de Huelva y Puertollano a Gijón, de Gijón a Barcelona y de Barcelona a Cartagena y conectarán los principales polos de producción y consumo de este vector energético. En su paso por Catalunya, esta infraestructura atravesará un total de 89 municipios, según ha desvelado la compañía, que dará a conocer a partir de este martes el proyecto a la ciudadanía catalana a través de distintas sesiones de participación pública.

Enagás realizará diversas sesiones públicas para exponer la información del proyecto y "recoger aportaciones de los asistentes y resolver las dudas que puedan surgir" y establecerá puntos de información en diversas ciudades. Las primeras localidades en las que se establecerán estas 'oficinas ciudadanas' serán Godall, La Galera, Ulldecona, Camarles, La Sénia y L’Aldea.

En su parte catalana, esta red --denominada técnicamente Red Troncal de Hidrógeno-- sumará 275 kilómetros de tubos a través de dos tramos que unen Tivissa, en Tarragona, donde se ubicará una de las tres estaciones de comprensión de la red nacional, con Zaragoza y con la planta de regasificación de Barcelona. Además, un tercer trazado conectará Tivissa con Salzadellla, en la provincia de Castellón. De esta forma, el itinerario catalán forma parte de dos de los cinco ejes de la red: el ‘Eje Valle del Ebro’ y el ‘Eje Levante’.

Imagen del gasoducto que forma parte de la nueva red de hidrógeno por Cataluña.

El hidrógeno verde es la alternativa de futuro al gas natural. Y Enagás aspira a convertir a España en el primer 'hub' de hidrógeno renovable de la Unión Europea a partir de una inversión prevista de 3.310 millones de euros en el período 2024-2030.

Tras la presentación de la red a la ciudadanía española, los próximos pasos pasan por el desarrollo de la ingeniería y los estudios ambientales. A lo largo de este ejercicio, se prevé que Enagás solicite fondos para la construcción del proyecto, para en 2027 tomar formalmente la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), que es el momento en el que una empresa decide poner el dinero para ejecutar un proyecto. Será a partir de entonces, y hasta 2030, cuando se procederá a la compra de los materiales y a la construcción de las tuberías.

La puesta en marcha de la futura red de hidrógeno, si se mantiene el calendario actual, se efectuará "de forma progresiva entre 2030 y 2032" en función de los plazos de tramitación, según afirmó el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, en la junta general de accionistas de la compañía. En línea con el inicio de las interconexiones europeas que conectarán Barcelona con Francia y Zamora con Portugal, en lo que se conoce como BarMar y CelZa y con el calendario de las redes europeas con las que se conectará.

Municipios

En la provincia de Barcelona, la red de hidrógeno recorrerá los municipios de Avinyonet del Penedès, Barcelona, Castellbisbal, Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Gelida, La Granada, L'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Pacs del Penedès, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Margarida i els Monjos, Subirats y Vilafranca del Penedès.

En Tarragona, el trazado discurrirá por Albinyana, Amposta, Ascó, Banyeres del Penedès, Batea, Benissanet, Bonastre, Bot, Bràfim, Camarles, Cambrils, Caseres, Constantí, Corbera d'Ebre, El Catllar, El Perelló, Els Pallaresos, Gandesa, Garcia, Ginestar, Godall, La Bisbal del Penedès, La Canonja, La Fatarella, La Galera, La Pobla de Montornès, La Secuita, La Sénia, L'Aldea, L'Ampolla, L'Arboç, Llorenç del Penedès, Masdenverge, Masllorenç, Montferri, Mont-roig del Camp, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Perafort, Pratdip, Rasquera, Renau, Reus, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Santa Bàrbara, Santa Oliva, Tarragona, Tivissa, Tortosa, Ulldecona, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Vespella de Gaià, Vilabella, Vila-seca, Vinyols i els Arcs, Vilalba dels Arcs, Vinebre y Vila Rodona.