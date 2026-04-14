Prensa Ibérica reúne en Madrid a los grandes líderes del turismo en la tercera edición del Foro Sector Hotelero

Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y 'activos' celebrarán el próximo 21 de abril en Madrid la tercera edición del Foro Sector Hotelero, que en esta ocasión se desarrollará bajo el lema ‘La Edad de Oro del Sector Hotelero: Transformación y Nuevas Perspectivas’. El encuentro tendrá lugar en el Barceló Torre de Madrid, entre las 10.00 y las 13.15 horas, y reunirá a algunos de los principales directivos, empresarios y expertos de la industria turística española.

La cita, que se ha consolidado como uno de los espacios de reflexión de referencia para el sector, pondrá el foco en el actual momento de fortaleza de la industria hotelera, así como en los desafíos y oportunidades que marcarán su evolución en los próximos años. Entre ellos figuran los nuevos modelos de crecimiento, la expansión internacional, la consolidación en mercados maduros, la colaboración entre la industria tecnológica y hotelera, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia de cliente. El foro cuenta con el patrocinio de Barceló y PwC y la colaboración de Hotelverse, LG Electronics y The Hotel Factory.

El foro será presentado y moderado en distintos momentos por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; Juan Carlos Lozano, jefe de Especiales de 'activos' y Sara Ledo, periodista económica de El Periódico. La jornada arrancará con la recepción de ponentes e invitados a las 9.30 horas y la bienvenida institucional de Prensa Ibérica a las 10.00.

Uno de los primeros diálogos reunirá a Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló; Raquel Sánchez, presidenta de Paradores de Turismo; y Joan Trian Riu, consejero directivo del Grupo Riu, en una conversación centrada en la evolución del negocio hotelero y las perspectivas del sector.

A continuación, el foro abordará la transformación empresarial y operativa de la industria en una mesa en la que participarán José Rodríguez Pousa, CEO de Sercotel Hotel Group; José Ángel Preciados, consejero delegado de ILUNION Hotels; Oscar Güell, director general de Pierre & Vacances España; y Rafael Bover, cofundador y COO de Hotelverse.

La jornada incluirá además la presentación ‘Smart Observatory y tendencias del sector hotelero’, a cargo de José Manuel Fernández Terán, socio responsable de Turismo de PwC, antes de dar paso a un nuevo bloque de debate sobre innovación, rentabilidad y nuevos vectores de crecimiento. En este panel está prevista la participación de Jorge Marichal, presidente de CEHAT; Francisco Ramírez, director general de B2B en LG Electronics España; y Miguel Salom Moll, socio director de Madrid de The Hotel Factory, junto a representantes de Visa, Intermundial y Amadeus.

Tras una pausa para el café y el networking, el foro retomará su actividad con una conversación en la que intervendrán Clara López, directora de expansión de Grupo Hotusa; Jordi Serra, chief development officer de Serras Collection; Federico Fuster, CEO de Climia Hotels y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero; Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments; y, previsiblemente, Joaquim Clos, CEO de Derby Hotels Collection.

El último tramo del encuentro se centrará en la visión inversora y estratégica del negocio hotelero, con la participación de Víctor Martí Gilabert, fundador de GMA, Atom Hoteles Socimi y Victoria Hotels and Resorts; Mitra Ghamsari, CEO de Persepolis Investments; y Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group. El cierre del programa de contenido correrá a cargo de Sandra Estornell, chief operating officer de Ithaafushi (Assets Group).

La jornada concluirá con una clausura institucional, en la que está prevista la intervención de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo.

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Con esta tercera edición, Prensa Ibérica y sus cabeceras refuerzan su apuesta por generar espacios de análisis y debate en torno a uno de los sectores más dinámicos de la economía española, en un momento en el que la industria hotelera afronta una etapa de crecimiento, transformación y redefinición de sus modelos de negocio.