Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardia CivilEstrecho OrmuzEnvasesInterinosRosalíaConfesionario RosalíaBarcelonaGuerra IránMigrantesCáncer páncreasEscoliosis
instagramlinkedin

Combustibles

Precio del petróleo hoy, 14 de abril por la Guerra en Irán: consulta el precio del barril de Brent

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio del petróleo hoy

Precio del petróleo hoy / EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio del petróleo se mantiene en niveles elevados desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los precios del barril de Brent, que no alcanzaba siquiera los 70 dólares por barril antes del inicio de los ataques, se sitúan ahora alrededor de los 100 dólares. El crudo de referencia en Europa ha registrado su mayor escalada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los futuros del Brent, cuya volatilidad responde a la incertidumbre sobre la duración del conflicto y, sobre todo, a las dudas sobre cuándo se restablecerá con normalidad el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, arteria clave del suministro energético mundial, siguen encadenando varias oscilaciones notables.

Precio del barril de petróleo hoy, 14 de abril

El rango de negociación de hoy para los futuros de petróleo Brent se establece a primera hora de la mañana en 99,060 dólares por barril. Tras semanas en las que el precio del barril no ha dejado de subir -con pequeños altibajos-, el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán provocó el día 8 de abril un desplome del precio. Con todo, luego ha recuperado la senda alcista por la escalada de tensiones a raíz del anuncio del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Donald Trump.

Este es el precio medio del barril de Brent hoy

¿Por qué sube el precio del petróleo?

Irak -uno de los principales productores de crudo- lleva desde el inicio de la guerra recortando su producción debido a los límites de almacenamiento y al bloqueo de sus exportaciones, aunque el punto crítico sigue siendo el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 38 kilómetros de ancho por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Se han producido varios ataques a petroleros en el estrecho, dejando el tráfico detenido. La Guardia Revolucionaria ha advertido de que cualquier buque que intente cruzar se expone a represalias.

Noticias relacionadas

La evolución del conflicto será determinante para saber si los precios se estabilizan o si la escalada continúa trasladándose al surtidor y al conjunto de la economía europea.

TEMAS

  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  3. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  4. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  5. El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
  6. Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
  7. La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
  8. En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona

La cárnica bonÀrea supera por primera vez los 100 millones de beneficios

La cárnica bonÀrea supera por primera vez los 100 millones de beneficios

Quedan muy pocos días: estas tarjetas del metro de Barcelona dejan de funcionar y debes cambiarlas cuanto antes

Quedan muy pocos días: estas tarjetas del metro de Barcelona dejan de funcionar y debes cambiarlas cuanto antes

El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija

Nuevas islas, nunca vistas hasta ahora, aparecen por el derretimiento de los polos

Nuevas islas, nunca vistas hasta ahora, aparecen por el derretimiento de los polos

Nuevo varapalo de la justicia europea a España por los interinos: cierra la puerta a hacerlos indefinidos no fijos

Nuevo varapalo de la justicia europea a España por los interinos: cierra la puerta a hacerlos indefinidos no fijos

La soledad afecta a la memoria de los mayores, pero no acelera el deterioro cerebral

La soledad afecta a la memoria de los mayores, pero no acelera el deterioro cerebral

El obispo Munilla cree que Trump ha reaccionado con el papa como "la niña del exorcista"

El obispo Munilla cree que Trump ha reaccionado con el papa como "la niña del exorcista"

Gira de Rosalía, en directo en el Palau Sant Jordi: "Barcelona, t'estimo amb bogeria"

Gira de Rosalía, en directo en el Palau Sant Jordi: "Barcelona, t'estimo amb bogeria"