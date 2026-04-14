Empresas
Logirail (Renfe) convoca una oferta pública de empleo con 201 plazas indefinidas
Madrid es la ciudad con más plazas previstas, un total de 82
Redacción
Logirail, filial de Renfe, ha lanzado una nueva oferta pública de empleo (OPE) para contratar a 201 personas de forma indefinida, correspondiente a la tasa de reposición autorizada, siendo Madrid la ciudad con más plazas -- un total de 82--, según figura en las bases de la convocatoria publicada en su página web.
La fase de admisión comenzó el pasado 10 de abril y se prolongará hasta el día 24 del mismo mes. El 13 de mayo se publicará el listado definitivo de candidaturas admitidas y excluidas, las pruebas se llevarán a cabo previsiblemente el 23 y 24 de mayo y los listados definitivos de adjudicación de plazas se publicarán el 11 de junio.
El total de plazas convocadas asciende a 201, de las cuales 16 están reservadas a la promoción interna de personas que actualmente ya están en la compañía. Del total de plazas publicadas, el 7% (14 plazas) están reservadas para personas con discapacidad.
Por ámbito geográfico, la mayor oferta será en Madrid, con 82 posiciones a cubrir, seguida de Barcelona, con 30 plazas vacantes. También destaca Burgos, con 14, y Sevilla y Valencia, con 9 plazas cada una.
Con carácter previo a esta convocatoria, Logirail ha desarrollado un proceso de movilidad interna dirigido al personal indefinido, de forma que en este primer proceso de movilidad interna, una parte relevante de las personas participantes ha podido cambiar de destino dentro de la empresa. En concreto, dicho porcentaje se ha situado en torno al 78% en Logística y Operaciones y al 50% en Handling Ferroviario.
Con estas iniciativas, la compañía pretende avanzar progresivamente hacia un modelo que favorezca la movilidad interna y brinde a todas las personas trabajadoras nuevas oportunidades dentro de la organización, además de impulsar el desarrollo profesional y procurar la retención del talento en la compañía.
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