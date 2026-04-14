JPMorgan Chase ganó 16.494 millones de dólares hasta marzo, un 13% más

La inestabilidad en Oriente Medio por la guerra librada entre EEUU, Israel e Irán no parece haber hecho mella en las operaciones de la gran banca. JPMorgan Chase, el mayor banco de EEUU activos y el cuarto del mundo, arrancó el ejercicio 2026 con un beneficio neto de 16.494 millones de dólares (14.083 millones de euros), lo que supone un aumento del 13% en comparación con el resultado contabilizado en el primer trimestre del año pasado, tal y como figura en los resultados de la entidad, recogidos por 'Europa Press'.

Sin embargo, el coloso presidido por Jamie Dimon ha alertado en la presentación de sus cuentas de la existencia de una serie de riesgos "cada vez más complejos", con una lista encabezada por las tensiones geopolíticas, las guerras, la volatilidad del coste de la energía y los elevados precios de los activos.

Un 10% más en cifra de negocio

Pese a las dificultades, la cifra de negocio neta del gigante bancario sumó 49.836 millones de dólares (42.552 millones de euros), un 10% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 9% de los ingresos por intereses netos, hasta 25.366 millones de dólares (21.659 millones de euros).

En un mensaje adjunto a los resultados del banco que dirige, Dimon destacó el "sólido desempeño" de la entidad en todas sus áreas de negocio, incluyendo un aumento del 19% de los ingresos de la división de Banca Corporativa y de Inversión (CIB), mientras que en la unidad de Mercados alcanzaron la cifra récord de 11.600 millones de dólares (9.905 millones de euros).

"Si bien no podemos predecir cómo se desarrollarán finalmente estos riesgos e incertidumbres, son significativos y refuerzan la razón por la que preparamos a la firma para una amplia gama de entornos", añadió el banquero.

Goldman bate también previsiones

El pasado lunes, otro de los mayores representantes de la banca estadounidenses divulgó sus cuentas correspondientes al primer trimestre del año. Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 5.403 millones de dólares (4.610 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 17,9% respecto del mismo periodo del año anterior. En sus cuentas, el CEO de Goldman, David Solomon, advirtió a su vez de un mercado muy volátil debido al panorama geopolítico, que calificó como "muy complejo".

Goldman Sachs cerró el primer trimestre del 2026 con una cifra de negocio neta de 17.227 millones de dólares (14.697 millones de euros), un 14,4% más que un año antes, con un incremento del 23% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 3.555 millones de dólares (3.033 millones de euros).

España, a años luz de distancia

JPMorgan supera los ingresos de Goldman Sachs en un 205%, mientras que la cifra de negocio neta del primero es un 189% mayor. Sin embargo, para comparar cifras, el Santander, mayor banco de España por activos bajo gestión con 542.507 millones de euros, cerró el ejercicio de 2025 con un beneficio récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que en el año anterior. Cuadrando cifras, JPMorgan ganó más en los primeros tres meses de 2026 que el Santander en todo el año, y Goldman Sachs un tercio, aproximadamente.