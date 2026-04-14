La inflación sube en Catalunya hasta el 3,1%, tres décimas por debajo de la media española

La inflación se elevó hasta el 3,1 % interanual en Catalunya en el mes de marzo por los efectos de la guerra en Oriente Medio, principalmente el encarecimiento de los carburantes. Son tres décimas menos que la media española, donde el IPC repuntó el mes pasado hasta el 3,4%. Como en el conjunto estatal, respecto a la tasa registrada en febrero, que fue de un 2%, la inflación ha crecido 1,1 puntos en Catalunya, según los datos dados a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Catalunya se sitúa en el grupo de comunidades con menor inflación, junto a Asturias (3%), Canarias (3%), La Rioja (3%), y las ciudades autónomas de Ceuta (2,7%) y Melilla (2,6%), mientras que la subida del IPC en marzo la lidera la Comunidad de Madrid, con un 4,1%.

En el alza de la inflación en marzo en Catalunya tuvo mucho efecto el transporte, que subió un 4,4% interanual - y hasta un 5,3% a nivel estatal- por el encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, la categoría que más creció en relación al mismo mes de 2025 fueron los seguros y servicios financieros, con un 4,9% interanual, y también repuntaron con fuerza los restaurantes y los alojamientos (+ 4,1%) al coincidir con los primeros días de la Semana Santa.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron de precio un 2,4% en comparación a marzo de 2024, mientras que el vestido y el calzado se encarecieron un 3,5% interanual, y la vivienda lo hizo un 2,7%. También continuó al alza el precio de actividades recreativas, deporte y cultura, con un 2,8%, y la educación, con un 3% de incremento.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmado este martes que "todos los objetivos se centran en abaratar el precio de los alimentos vía el proceso productivo". "Vía el gasóleo de los pescadores, vía las medidas de descarbonización de los pescadores, vía ayudar al proceso de producción de los agricultores, ganaderos y también la industria para intentar que estos precios suban lo menos posible", ha dicho Ordeig en una entrevista en TV3 al preguntársele por si es partidario de aplicar una rebaja del IVA a los alimentos.

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El titular de Agricultura ha añadido que la rebaja es una medida que no atañe al Govern y ha pedido a Bruselas activar el fondo de contingencia preparado cuando se producen "perturbaciones en el mercado", así como al Gobierno, a quien ha instado a implementar medidas para paliar los incrementos.