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Movimientos bancarios

Hacienda podría multar al sacar dinero en efectivo si se superan los 3.000 euros en cada movimiento bancario

Ante el aumento de fraudes, Hacienda intensifica la vigilancia sobre los movimientos bancarios, centrando su atención en las retiradas de efectivo de los cajeros automáticos, pese al auge de los pagos con tarjeta

Hacienda te vigila: este la cantidad máxima de dinero que puedes pagar en efectivo

Debido al auge de las estafas online, los bancos implementan límites de dinero, generalmente 600 euros, y ofrecen canales de comunicación para ampliar el límite

Debido al auge de las estafas online, los bancos implementan límites de dinero, generalmente 600 euros, y ofrecen canales de comunicación para ampliar el límite / ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Siguiendo los esfuerzos de Hacienda por reducir el fraude fiscal, los expertos aumentan la vigilancia sobre los movimientos bancarios de los ciudadanos, tanto como monetarios como de patrimonio. De hecho, se ha puesto especial atención en la retirada de dinero en efectivo de los cajeros automáticos que, pese al aumento de los pagos con tarjeta, continúa siendo la opción preferida de los españoles.

Por ello, la Agencia Tributaria ha decidido investigar más de cerca los movimientos bancarios para evitar todos los delitos monetarios posibles. Antes de nada, debemos tener en cuenta que no existe un límite específico de dinero en efectivo que se puede retirar del banco.

Aumenta la vigilancia en posibles fraudes fiscales

Sin embargo, es probable que Hacienda aumente su interés al retirar grandes cantidades de dinero, e incluso decida abrir una investigación para evitar un posible fraude fiscal. En vista del auge de las estafas online, cada vez más bancos establecen límites de dinero para casos de pérdida o robo.

De esta forma, se intenta evitar que la cantidad supere los 600 euros. Además, en caso de necesitar sacar más dinero, las entidades bancarias establecen canales de comunicación con sus clientes para tratar estos temas y poder ampliar el límite sin ningún problema.

A partir de los 3.000 euros se iniciará una investigación

Como hemos mencionado, Hacienda no establece ningún límite máximo para los movimientos de dinero en efectivo, aunque a partir de los 1.000 euros es probable que la Agencia Tributaria aumente la vigilancia, ya sea en retiradas o ingresos de dinero.

En estos casos, los bancos están obligados a proporcionar la identificación del cliente y todos los datos sobre sus movimientos monetarios. A partir de los 1.000 euros Hacienda puede intervenir, siendo 3.000 la cantidad que más suele alarmar a las autoridades. En estos casos, lo más recomendable sería ponerse en contacto con el banco y elaborar un justificante para entregar a las autoridades en caso de investigación.

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En la mayoría de ocasiones, al no ser tan habitual retirar grandes sumas de dinero en metálico, las entidades bancarias suelen comunicar estos movimientos a la Agencia Tributaria. Por ello, los expertos recuerdan la importancia de informarse acerca de nuevas modificaciones o límites de movimientos bancarios en cajeros automáticos.

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