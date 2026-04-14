Grupo Griñó invierte 7,2 millones en una nueva planta de tratamiento de residuos en Murcia

Grupo Griñó anunció este martes la próxima inauguración de una nueva planta de valorización de residuos no peligrosos en Fuente Álamo (Murcia), a través de su filial Hera Holding. Tras una inversión superior a los 7,2 millones de euros, la instalación contará con una capacidad para tratar hasta 100.000 toneladas anuales de residuos municipales e industriales. Grupo Griñó es un grupo empresarial con sede en Lleida de referencia en servicios medioambientales, enfocado en la gestión integral de residuos y la generación de energía renovable. Se dedica a la recogida, transporte, tratamiento y valorización de residuos industriales y urbanos para transformarlos en recursos y energía limpia (biomasa, CSR), fomentando la economía circular. Con más de 90 años de trayectoria, la empresa opera principalmente en Catalunya, Comunidad Valenciana y Aragón.

La instalación de Murcia, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de junio, permitirá ampliar de forma significativa la capacidad de tratamiento de residuos en la comunidad. La compañía indicó que el principal objetivo del proyecto es maximizar la valorización de los residuos y reducir la cantidad destinada a disposición final, en línea con el modelo de economía circular que impulsa el grupo. La nueva planta permitirá transformar más del 60% de los residuos tratados en materias primas recicladas y en combustible sólido recuperado (CSR), una fuente de energía que substituye los combustibles fósiles.

El presidente de Grupo Griñó, Joan Griñó, destacó que "esta instalación nos permite fortalecer nuestra capacidad para ofrecer soluciones de proximidad que optimicen el aprovechamiento de los recursos. Estamos trabajando para mejorar la vida de las personas en los territorios donde operamos, al tiempo que implementamos medidas para la preservación del planeta".

En esta línea, la planta optimiza la gestión de residuos, disminuyendo traslados a instalaciones alejadas y limitando el vertido en depósitos. Estas mejoras contribuyen a una reducción significativa de la huella de carbono, al minimizar las emisiones asociadas al transporte y gracias al aprovechamiento de los recursos existentes. Esta iniciativa tiene un impacto positivo en la economía local, ya que se estima que pueda generar unos 50 empleos, entre directos e indirectos vinculados a la actividad.

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Grupo Griñó indicó que sigue consolidando su presencia en la Región de Murcia, donde ya cuenta con tres empresas operativas. Esta planta forma parte de la estrategia de expansión del grupo, que continúa fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones integrales en la gestión de residuos.