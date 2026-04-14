El 81% son residentes
Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
Los compradores internacionales ya representan el 14% de las operaciones, con precios al alza y mayor peso que en el conjunto de España, según el Colegio de Notarios
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Las empresas vendieron 45.000 viviendas más de las que compraron en 2025: Catalunya concentra el 27% de las operaciones
Los ciudadanos italianos se han convertido en el grupo extranjero residente que más viviendas compra en Catalunya. Durante el segundo semestre de 2025, el 11,8% de las compraventas dentro de este segmento estuvo liderado por ciudadanos de esta nacionalidad, según datos del Observatorio Notarial de Cataluña. Se trata de un cambio de liderazgo relevante, ya que los marroquíes, que encabezaban el ranking en el periodo anterior, pasan ahora a la segunda posición con el 11,2% de las operaciones.
El peso de la demanda extranjera
Esta es una de las principales conclusiones del comunicado difundido por el Colegio de Notarios de Catalunya, que destaca que una de cada siete viviendas vendidas en Cataluña fue adquirida por ciudadanos extranjeros en la segunda mitad de 2025. En total, el volumen asciende a 11.155 compraventas, lo que representa el 14% del total de operaciones autorizadas en la comunidad (66.639).
Por tipología de comprador, el 81% de los extranjeros que adquirieron vivienda eran residentes, mientras que el 19% restante no residía en Cataluña.
Si se analiza el perfil de los compradores no residentes, los franceses encabezan claramente este segmento, con el 34,85% de las operaciones, seguidos de los alemanes, que concentraron el 10,5% de las compraventas.
La tendencia apunta a un ligero aumento interanual del 0,7% en las compraventas extranjeras en Catalunya durante el segundo semestre de 2025. Este dato contrasta con la evolución a nivel nacional, donde estas operaciones descendieron un 4,4%, lo que evidencia el mayor peso del comprador internacional en el mercado catalán.
Precios al alza y diferencias con España
¿Y a qué precio compra este colectivo? Según los datos del portal, lo hacen a un precio medio de 2.727 euros por metro cuadrado, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el precio en Catalunya se sitúa por encima de la media nacional, que alcanzó los 2.479 €/m², también con un incremento interanual del 5%.
La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, subraya que “la compraventa de viviendas por parte de extranjeros se mantiene estable” en los últimos meses de 2025. En cambio, el precio por metro cuadrado acumula nueve semestres consecutivos de crecimiento y se sitúa ya un 18% por encima del precio medio en Cataluña, que fue de 2.316 €/m² en ese periodo.
Según el Idescat, por nacionalidad, los colectivos extranjeros más numerosos en Catalunya son Marruecos (252.843 personas), Colombia (107.178), Italia (91.925), Rumanía (84.842) y China (67.739). En Barcelona, sin embargo, la comunidad extranjera más numerosa es la italiana, lo que ayuda a explicar su creciente protagonismo en el mercado inmobiliario.
Este conjunto de datos se suma a la serie de comunicados publicados por el Colegio de Notarios desde la puesta en marcha del Portal Estadístico del Notariado. Entre las conclusiones más destacadas figura que el peso de los compradores extranjeros se ha triplicado en dos décadas, pasando del 6,6% en 2007 al 20,82% en 2025.
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