Declaración de la Renta 2026: la Guardia Civil interviene y avisa a los contribuyentes sobre esto que puede llegar a tu móvil

La campaña de la Renta ha comenzado y con ella la oportunidad para que los estafadores pongan en marcha uno de los fraudes más habituales hoy en día, el phishing. Esta forma consiste en hacerse pasar por una entidad (Hacienda, Correos, la DGT…) e intentar que la persona pinche en un enlace y desvele datos confidenciales como contraseñas, datos bancarios o números de tarjeta.

Lo más habitual es que este tipo de estafas lleguen a través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. La cuestión está en que los estafadores cada vez perfeccionan más sus técnicas y los mensajes tienen una apariencia casi idéntica al que utiliza el organismo oficial que suplantan.

Una vez que la persona facilita esa información, los estafadores pueden acceder a sus cuentas, realizar transferencias, hacer compras o incluso suplantar su identidad para cometer otros delitos. En muchos casos, el engaño se apoya en mensajes alarmistas, como avisos de seguridad, bloqueos de cuenta o supuestos cargos no autorizados y en otros un supuesto pago que vas a recibir.

La última estafa que hemos conocido la ha desvelado la Guardia Civil en su cuenta de X donde avisa de que se están recibiendo mensajes de texto simulando ser la Agencia Tributaria y que nos van a devolver una cantidad de dinero. A continuación te dicen que pinches en un enlace para tener más información y acceder al reintegro de la cantidad.

En este caso el mensaje indica lo siguiente: "SEGURIDAD SOCIAL: Le informamos que se ha ordenado el pago 411,00 euros. De su devolución de impuestos pagados. Devolución a su favor de TGSS 2023. Encuentra más información en la página: …..".

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda que la Agencia Tributaria nunca te pide tus datos bancarios (ya los tiene porque se indican en la declaración de la Renta) ni contraseñas por SMS o correo (ya que son tuyas personales y nadie más debe conocerlas).