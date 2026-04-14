Precio del bitcoin hoy, 14 de abril: sube con fuerza y roza máximos semanales tras el impulso del mercado

El precio del bitcoin vuelve a captar la atención del mercado este 14 de abril tras situarse por encima de los 74.000 dólares, con una subida diaria del más de un 4% y una ganancia acumulada superior al 8% en la última semana. Tras la liquidación de posiciones cortas, la mayor criptomoneda del mundo encadena así varios días de impulso, en un contexto de mayor apetito por el riesgo en los mercados globales.

Este movimiento al alza no es aislado. Llega en paralelo a un mejor tono en Wall Street, donde los principales índices cerraron recientemente con avances, y a una relativa estabilidad en las bolsas asiáticas. El entorno favorece a activos como el bitcoin, considerados de mayor riesgo pero también con alto potencial de rentabilidad.

Inversores institucionales

Detrás de este repunte hay varios factores clave. Por un lado, el mercado sigue reaccionando a la entrada sostenida de capital en los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos, como el caso de Morgan Stanley, que continúan atrayendo a inversores institucionales. Este flujo constante de dinero actúa como soporte para el precio.

De hecho, según el economista jefe de Kraken, Thomas Perfumo, los flujos de capital hacia bitcoin están “ganando impulso”, con un crecimiento de las entradas netas en estos productos durante la última semana

Un dólar más débil

Además, el contexto macroeconómico juega a favor. Las expectativas de que la Reserva Federal pueda suavizar su política monetaria en los próximos meses están debilitando al dólar y favoreciendo activos alternativos. En este escenario, el bitcoin se beneficia como cobertura frente a la inflación y como activo especulativo.

Otro elemento relevante es el propio comportamiento técnico del mercado. El bitcoin ha superado resistencias clave en los últimos días, lo que ha activado compras automáticas y posiciones apalancadas. Esto amplifica los movimientos al alza en el corto plazo.

A este impulso se suma la fuerte actividad de grandes compradores: firmas como Strategy han intensificado su acumulación de bitcoin tras captar recientemente alrededor de 1.000 millones de dólares para destinarlos íntegramente a nuevas compras, reforzando la presión alcista

Volatilidad y cautela

A pesar del optimismo, conviene no perder de vista la alta volatilidad del mercado cripto. El precio del bitcoin puede experimentar oscilaciones bruscas en cuestión de horas, impulsado por factores como liquidaciones masivas, cambios regulatorios o eventos geopolíticos.

En este sentido, el contexto internacional sigue siendo determinante. Tensiones geopolíticas, datos de inflación en Estados Unidos o decisiones de bancos centrales pueden alterar rápidamente el rumbo del mercado. Con todo, Perfumo (Kraken) subraya que este repunte en la demanda representa el mayor impulso comprador en aproximadamente un mes, lo que apunta a una renovada confianza por parte de algunos de los actores más relevantes del mercado

Qué significa para el inversor

El actual nivel del bitcoin refleja un momento de confianza creciente, pero también de riesgo. Para quienes siguen el mercado, la clave está en entender que las subidas rápidas suelen ir acompañadas de correcciones.

A corto plazo, el foco estará en si el bitcoin logra consolidarse por encima de los 74.000 dólares o si, por el contrario, aparecen ventas que frenen el rally. En cualquier caso, la tendencia de fondo sigue siendo positiva, apoyada por factores estructurales como la adopción institucional. El renovado apetito inversor, tanto a través de ETF como de grandes corporaciones, refuerza la idea de que el mercado podría estar entrando en una nueva fase de acumulación.

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