Ciberataque a Booking: qué hacer si tus datos se han filtrado

Booking informó este lunes a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque por parte de "terceros no autorizados".

"Recientemente, detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", ha explicado la plataforma de alojamiento en un comunicado.

Qué información pueden tener

En concreto, los datos expuestos pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento. No obstante, no se accedió a información financiera desde sus sistemas, según ha asegurado. Algo que sí ha tranquilizado a parte de los usuarios.

Tras descubrir esta actividad y como medida preventiva, Booking ha actualizado el número PIN de esas reservas y ha informado a sus clientes. También ha recordado que la situación está ya "bajo control" y los clientes que podrían haberse afectados han sido informados.

No dar ninguna información privada

Ante esta situación, la compañía con sede en Ámsterdam (Países Bajos) recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles ataques de 'phishing'. Lo más importante, como indican en el correo enviado a los usuarios, es estar alerta ante posibles intentos de fraude, como correos electrónicos o llamadas de personas que se hacen pasar por la plataforma o por los alojamientos.

"Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva", ha añadido al respecto.

Activa la autenticación de dos factores

Booking también recomienda en su página web la autenticación de dos factores, que añade un nivel de seguridad extra a tu cuenta. "En caso de que tu nombre de usuario o contraseña peligren, Booking.com enviará un código de verificación único a tu dispositivo móvil, que habrá que introducir para poder acceder a tu cuenta", han escrito.

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Cambiar tu contraseña después de este robo de datos también es otra alternativa para evitar que sigan teniendo acceso a esta información.