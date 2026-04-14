Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia: “Nuestra oferta para el contrato del agua del área metropolitana de Barcelona es excelente y me siento muy orgullosa”

La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha reivindicado este martes en Londres la propuesta presentada por el grupo para el contrato del agua del área metropolitana de Barcelona, en un contexto de fuerte competencia por una de las mayores concesiones de gestión hídrica en el Estado español. "Nuestra oferta para el contrato del agua del área metropolitana es excelente y me siento muy orgullosa", ha proclamado.

La CEO de la multinacional francesa ha hecho esta consideración durante la presentación de la estrategia de la compañía para el desarrollo de centros de datos en el mundo, donde ha defendido que el grupo ha doblado inversiones en innovación en los últimos años. Veolia ha anunciado en la capital británica que prevé alcanzar los 1.000 millones de inversión hasta 2030 en estos centros de datos y microelectrónica.

Centros que requieren agua

En un acto con un centenar de personas en The Outernet, la ejecutiva ha situado el auge de los centros de datos como uno de los grandes vectores de demanda de recursos. Desde Veolia mantienen que hay un crecimiento de estos equipamientos en todo el mundo, pero su implantación a veces choca con la aceptación local, porque requieren agua, energía y gestión de residuos. En su intervención, ha advertido de que hay alrededor de medio centenar de proyectos en Estados Unidos por valor de 64.000 millones de euros que se han paralizado en municipios pequeños por restricciones en el uso de agua.

El director de Veolia España, Daniel Tugues. / Veolia

En cuanto a la concreción en España de estas inversiones, Brachlianoff ha reconocido que la disponibilidad de agua puede ser un factor condicionante para el despliegue de centros de datos. “La escasez de agua podría ser limitante”, ha admitido, aunque matizó que existen soluciones técnicas para mitigar ese impacto. En este sentido, ha destacado que la empresa ya ha realizado inversiones en reutilización y regeneración de agua en el país, lo que permitiría “aprovechar estos recursos” y avanzar hacia modelos más eficientes. Entre los asistentes al acto estaba el CEO en España de la empresa, Daniel Tugues.

Dependencia de los políticos

También ha añadido como elemento favorable en el Estado español el acceso a energía renovable a precios competitivos gracias a las inversiones realizadas en los últimos años. Con todo, Brachlianoff ha puntualizado que el desarrollo de estos proyectos dependerá en última instancia de las administraciones: “Se puede hacer de forma sostenible y con un balance positivo, pero deben ser los gobiernos quienes decidan; nosotros podemos asegurar que es viable desde el punto de vista técnico”.

Frente a ello, Veolia plantea una propuesta basada en sostenibilidad y eficiencia: reutilización de agua, reducción de fugas mediante inteligencia artificial y aprovechamiento del calor residual para redes urbanas de calefacción. “Podemos reciclar hasta el 95% de los componentes electrónicos y reducir significativamente el consumo hídrico”, ha detallado. También ha subrayado el papel de la compañía en sectores intensivos como la microelectrónica, donde la producción de chips exige grandes volúmenes de agua ultrapura (prevén una nueva factoría en Singapur) y el tratamiento de disolventes y residuos peligrosos. “Para un chip se necesitan decenas de litros de agua; ahí es donde aportamos tecnología para regenerarla y reutilizarla”, ha descrito la directiva.

Arraigo local

Entre los proyectos globales a los que destinará los 1.000 millones hay proyectos en Reino Unido y Taiwán para el reciclaje de productos químicos como el ácido sulfúrico, por ejemplo. “Los centros de datos necesitan un socio que sepa integrar agua, energía y residuos, y que además entienda cómo dialogar con las comunidades locales”, razonan desde la compañía. Según sus estimaciones, el mercado global de centros de datos está experimentando un crecimiento exponencial, con un número de instalaciones y una capacidad total que se prevé aumenten aproximadamente un 11% anual hasta 2034.

Veolia, CriteriaCaixa / CriteriaCaixa

En clave española, Brachlianoff también ha recalcado la importancia del mercado y en el arraigo local del grupo. "Somos una empresa global, pero muy local. Nos adaptamos: en algunos territorios el foco es el agua; en otros, la energía”, ha indicado. En el caso de la propuesta del contrato del agua para el área metropolitana de Barcelona la directiva ha defendido que incluye mejoras de eficiencia —como una reducción del consumo de agua en torno al 10%— y un refuerzo de la digitalización de las redes.

Buena relación con Criteria

Por último, ha destacado la estabilidad accionarial tras la entrada de Criteria como socio relevante, lo que, a su juicio, refuerza la presencia de Veolia en Catalunya y en España. Es lo que buscamos: un accionista a largo plazo que acompañe nuestra ambición, ha defendido. "Son un inversor a largo plazo, su nuevo consejero delegado está satisfecho con la relación, nos mantendremos como socios a largo plazo; el primer año de convivencia ha sido muy bueno y a lo mejor a la larga ampliamos la relación"