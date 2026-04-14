La cárnica bonÀrea supera por primera vez los 100 millones de beneficios

La empresa cárnica bonÀrea Corporació cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 2.826 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al año anterior. La compañía agroalimentaria también elevó su beneficio neto hasta los 102,69 millones de euros, un 15,6% más de los 88,8 millones que había ganado en 2024. Con ello, la compañía leridana supera por primera vez la barrera de los 100 millones.

El grupo logró estos resultados en un contexto internacional complejo, marcado por la volatilidad de los mercados y la evolución de los costes en la cadena agroalimentaria, según ha destacado en un comunicado hecho público este martes. El consejero delegado de la compañía, Ramon Alsina, ha destacado que estos resultados reflejan la solidez de un modelo "que permite ganar eficiencia y ofrecer productos de calidad al mejor precio", al tiempo que ha reafirmado la voluntad de seguir ampliando su presencia comercial durante 2026.

La división de alimentación humana se consolidó como uno de los motores del crecimiento, con ventas de 1.634 millones de euros, un 6,74% más, y un volumen comercializado de 477 millones de kilos. El canal 'food service', dirigido al sector de la restauración, registró un aumento del 16%. Entre los productos más dinámicos destacan el vacuno, los huevos y los elaborados cárnicos.

El área de alimentación animal alcanzó, por su parte, una facturación de 477 millones de euros y una producción de 1,387 millones de toneladas, impulsada por la optimización de costes y la mejora operativa. La línea de sanidad animal y servicios agropecuarios creció un 24,1%, hasta los 28,2 millones de euros, gracias a nuevas instalaciones en Épila (Zaragoza) y al aumento de ventas en semillas y fertilizantes.

En cuanto al área de ingeniería y energía, que incluye la red de 66 gasolineras, aportó 652 millones de euros, un 5,5% más, con un volumen de combustible distribuido que creció un 10,3%.

Inversión sostenida

La compañía destinó 113,45 millones de euros a inversiones, centradas en la ampliación del macrocentro alimentario que está construyendo en Épila, en la mejora del complejo de Guissona y en el refuerzo de su estructura comercial. Parte de estas inversiones se orientaron también a iniciativas sostenibles, como el proyecto Retorna, un sistema de reutilización de envases que ya ha permitido evitar más de 72.000 bandejas de un solo uso en su fase piloto.

La red de tiendas alcanzó los 612 establecimientos tras la apertura de 37 nuevos puntos de venta en 2025. Las ventas en este canal sumaron 1.301 millones de euros, con un 81% correspondiente a marca propia. La expansión se extiende por varias comunidades autónomas y Andorra, y la empresa prevé nuevas aperturas y ampliaciones en 2026 para seguir creciendo tanto en grandes ciudades como en entornos rurales.

Durante 2025, bonÀrea creó 193 nuevos puestos de trabajo y cerró el año con una plantilla de 6.611 empleados. Además, cuenta con una red de más de 4.500 ganaderos y agricultores, que son socios de la cooperativa y que suministran sus productos a la corporación, dentro del modelo vertical con el que trabaja.

Por su parte, bonÀrea Cooperativa cerró el ejercicio con una facturación de 360 millones de euros, un 10,93% más, y un beneficio neto de 6,56 millones, lo que supone un incremento del 28,37%. La entidad cuenta con 212 trabajadores y más de 11.600 socios, y ha invertido más de 12 millones en modernización tecnológica de sus instalaciones.