Bon Preu financia casi 100.000 comidas escolares gracias a sus 'packs' contra el desperdicio alimentario

El proyecto 'Una generació amb empenta' que el grupo de supermercados Bon Preu Esclat puso en marcha hace un año ha conseguido financiar 99.352 comidas escolares, una cifra que casi triplica la previsión inicial de los 36.000 menús que se habían estimado inicialmente. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de las entidades sociales Educo y Fundesplai, ha recaudado 294.093 euros, lo que ha permitido pagar el menú a 601 alumnos de educación infantil y primaria de 81 centros públicos y concertados de toda Catalunya.

El programa combina recursos propios de la empresa con la implicación de clientes y colaboradores. Entre las principales vías de recaudación destaca la venta de 'packs' antidesperdicio en panadería a través de la aplicación Too Good To Go, cuyos beneficios se destinan íntegramente al proyecto. A ello se suman iniciativas como el redondeo solidario en tiendas y otros eventos que se han ido organizando a lo largo del último año, como la Arrossada Solidària celebrada en Cervelló, que reunió a más de 1.200 personas en su primera edición. Bon Preu ya prepara una segunda edición para el 31 de mayo de 2026, con el objetivo de seguir ampliando el alcance social de la iniciativa.

"Con este proyecto queremos aportar soluciones concretas y tangibles a una necesidad urgente como es la alimentación infantil", ha explicado este martes Manel Prat, director de Márketing y Comunicación de Bon Preu, cuyas ayudas alimentarias, ha dicho, "complementan o sustituyen las subvenciones públicas cuando estas no llegan o son parciales, garantizando una comida completa, saludable y equilibrada al día, y contribuyendo a reducir el absentismo escolar y a reforzar la equidad educativa", ha afirmado Prat.

Un sistema que no llega a todos

También las entidades colaboradoras han subrayado que este tipo de programas permiten llegar a menores que, de otro modo, quedarían fuera del sistema de becas. Este enfoque refuerza la equidad educativa y el acceso a una alimentación adecuada, han coincidido.

Solo el 20,6% del alumnado catalán tiene acceso en la actualidad al sistema de becas de comedor de la Generalitat, fijado este curso 2025-2026 en 7,54 euros, un 4% más que el año anterior. Costearlo puede suponer hasta el 19% de los ingresos de las familias más vulnerables, lo que deja a muchos menores fuera de la cobertura pública. Además, según señalan las entidades sociales, en Catalunya uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y hay más de 84.000 niños y niñas que no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días.