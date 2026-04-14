Barcelona Global se alía con Nactiva, la plataforma que quiere movilizar 1.500 millones de euros antes de 2030 para regenerar el Mediterráneo

Barcelona Global ha incorporado a Nactiva dentro de su ecosistema empresarial, la empresa social creada hace dos años para acelerar inversiones sostenibles en la zona del Mediterráneo cuyo objetivo es movilizar unos 1.500 millones de euros con la actuación en 250.000 hectáreas a través de unos 200 proyectos y una cincuentena de socios en 2030. La colaboración, anunciada este martes, pone el foco en reforzar el posicionamiento de Barcelona como referente internacional en sostenibilidad y regeneración territorial.

En concreto, el acuerdo prevé la entrada dentro de la iniciativa impulsada por Barcelona Global llamada Chapter Clima, una iniciativa impulsada por Barcelona Global que agrupa a más de un centenar de directivos y responsables de sostenibilidad. El objetivo es identificar, compartir y escalar buenas prácticas empresariales frente a los retos ambientales.

Red de directivos y proyectos en fase inicial

Actualmente, este foro reúne a alrededor de 100 CEOs y ejecutivos, que trabajan en propuestas para acelerar la transición hacia un modelo urbano más sostenible y competitivo. En este contexto, la entrada de Nactiva busca aportar capacidad técnica y enfoque inversor, especialmente en ámbitos como la economía azul.

Y, más allá de este primer paso, ambas entidades prevén explorar nuevos proyectos en la región metropolitana que, según trasladan, podrían poner en valor los ecosistemas locales y generar actividad económica asociada.

Capital natural y red empresarial

Nactiva se define como una entidad centrada en la promoción y restauración del capital natural, con proyectos que combinan inversión, desarrollo de negocio y gobernanza territorial. Fue fundada en 2023 como sociedad de beneficio e interés común (SBIC) por Joan Cabezas, actual consejero delegado del proyecto y director de Natural Capital Business en The Palladium Group, y por Silvia Alsina, consejera delegada de la agencia de comunicación Roman.

La compañía cuenta también con el respaldo de socios como Agbar, Naturgy, Celsa, Cementos Molins, Catalana Occidente, Grant Thornton, Flax & Kale, Global Impact Assets (GIA), Ametller Origen y CaixaBank. Según la organización, su modelo busca transformar paisajes degradados en activos económicos, en línea con una tendencia creciente en el ámbito de la sostenibilidad y, con la unión a Barcelona Global, espera "sumar capacidades para regenerar la naturaleza y generar oportunidades económicas en el territorio metropolitano", dijo Cabezas hoy.

Por su parte, Barcelona Global enmarca esta alianza en su estrategia de impulsar colaboraciones público-privadas que conecten empresa, conocimiento y proyección internacional. La entidad reúne a casi 300 organizaciones y más de 1.000 profesionales, entre empresas, universidades y centros de investigación.

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El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, subrayó que la incorporación de Nactiva “refuerza el compromiso con una ciudad más sostenible y resiliente”, mientras que Joan Cabezas destacó que la colaboración “suma capacidades para regenerar la naturaleza y generar oportunidades económicas” en el territorio metropolitano.