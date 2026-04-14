El aviso de la Agencia Tributaria para la Declaración de la Renta 2025: mucho cuidado con ChatGPT

La Agencia Tributaria ha recibido 2,03 millones de declaraciones de la renta de 2025 en sus primeros dos días desde el inicio de la campaña el miércoles, un 7,7 % más que el año pasado. Este viernes, mientras más contribuyentes ajustan cuentas con el fisco, la Agencia abonará las primeras devoluciones.

De cara a esta campaña de la renta, que finalizará el 30 de junio, el auge de la Inteligencia Artificial y el ChatGPT es más acentuado que nunca. Una herramienta que muchos contribuyentes deben considerar útil para confeccionar el borrador de la Renta. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha avisado respecto al uso de la Inteligencia Artificial.

No arriesgarse

La directora general de la Agencia, Soledad Fernández, ha apuntado que no se "arriesgaría" a utilizar ChatGPT cuando tiene "una herramienta fabulosa puesta a disposición por parte de la Agencia", refiriéndose a Renta WEB, el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta; también contar con un gestor si aún así resulta complicado.

Preguntada sobre el uso que hace la Agencia de esta tecnología, la directora ha defendido que está recogida en un documento público y afecta, fundamentalmente, a los servicios de información y asistencia, pero no a la parte de control para seleccionar los contribuyentes que van a ser inspeccionados.

La IA "jamás" tomará decisiones

Son muchos los sectores que están implementando la IA en varias áreas para optimizar y agilizar muchas tareas. Fernández ha puntualizado que "en algún momento vamos a tener que plantearnos muy seriamente utilizar estos mecanismos" como ayuda a los servicios de control, pero "jamás" tomará decisiones, que corresponden a los funcionarios.

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Los sistemas de análisis de riesgo que actualmente utiliza la Agencia, ha añadido, no son inteligencia artificial, sino un simple cruce de datos, aunque sí ha reconocido que se utilizan herramientas para buscar información en fuentes abiertas, que podrían ser calificados de avatares ocultos como denuncian los asesores fiscales.