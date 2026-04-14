Amparo Moraleda, primera española en presidir Airbus en pleno 'boom' de la defensa

Amparo Moraleda será la nueva presidenta de Airbus a partir del próximo 1 de octubre, según ha acordado este martes la junta de accionistas del grupo, celebrada en Ámsterdam. Su nombramiento marca un hito en la historia del gigante aeronáutico europeo, al convertirse en la primera española que asume la presidencia de la compañía y también en la primera mujer en ocupar el cargo. Es además, la primera no francesa ni alemana en llegar a esta responsabilidad. Hasta ahora ejercía como consejera independiente y presidenta del comité de Gobierno, Nombramientos y Retribuciones de Airbus.

La directiva española relevará a René Obermann, que ha presidido el consorcio europeo de aviación comercial y Defensa desde 2020 y que pasará a ocupar la presidencia de SAP en mayo de 2027.

El nombramiento de Moraleda refuerza además el peso de España dentro de Airbus, uno de los países fundadores clave del grupo y presente en su accionariado con un 4,11% del capital a través de la SEPI. La compañía tiene en España centros estratégicos en Getafe, Barajas y Tablada, fundamentales para el diseño y montaje de aeronaves. Su actividad representa el 52% del sector aeroespacial español y genera más de 14.500 empleos directos.

Ingeniera superior industrial por ICAI y titulada en el Programa de Dirección General del por IESE, Moraleda es actualmente consejera independiente de Vodafone. También forma parte de los consejos asesores de AT Kearney, ISS España, SAP Ibérica y la firma de cazatalentos Spencer Stuart.

Caixabank, Vodafone o Maersk

Amparo Moraleda (Madrid, 1964) aporta además una dilatada trayectoria en la alta dirección y en los consejos de administración de grandes compañías internacionales, con una presencia especialmente destacada en el sector financiero por su larga etapa en CaixaBank. La directiva fue vicepresidenta de la entidad entre junio de 2014 y marzo de 2026, periodo en el que también presidió la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad y formó parte de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Innovación. Su paso por CaixaBank consolidó su perfil como una de las ejecutivas españolas con mayor peso en el gobierno corporativo, al participar en una década marcada por la transformación digital del sector bancario, la creciente relevancia de los criterios de sostenibilidad y los cambios regulatorios que redefinieron la actividad financiera.

A esa experiencia se suma una carrera internacional de primer nivel en compañías de referencia. En la actualidad es consejera no ejecutiva de A.P. Moller-Maersk, donde forma parte de los comités de Auditoría y de Transición Energética; de Vodafone, donde además preside los comités de Retribuciones y ESG. También es académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras desde 2016.

Antes de reforzar su perfil como consejera en grandes multinacionales, Moraleda desarrolló una sólida carrera ejecutiva. Fue directora de operaciones de Iberdrola en su división internacional y, previamente, ocupó distintos puestos de máxima responsabilidad en IBM, donde llegó a ser directora general para España y Portugal y más tarde para España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía, además de trabajar en Nueva York como asistente ejecutiva del presidente y consejero delegado de la tecnológica. Sus primeros años profesionales también estuvieron vinculados a la gestión industrial y tecnológica, con responsabilidades directivas en INSA.

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Esa combinación, unida a su prolongado paso por CaixaBank, refuerza su perfil como una de las figuras más reconocidas del empresariado español en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la gobernanza y la transformación corporativa.