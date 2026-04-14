El abogado Xavi Abat, de hacer vídeos en TikTok a liderar una empresa que factura 300.000 euros al mes: "Descubrí la fórmula del éxito"

Con más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico, Xavi Abat se ha consolidado como un referente en la divulgación legal en el entorno digital, donde ha conquistado TikTok con más de 10.000 vídeos. Abogado desde 1999, cuenta con un máster en Derecho Penal y otro en Nuevas Tecnologías y su trayectoria profesional ha abarcado infinitos ámbitos.

Empezó a publicar vídeos en TikTok en la pandemia, cuando todavía no había expertos en la plataforma y era simplemente una 'app' para adolescentes. "Solo estaba Andrés Millán, que él hacía tips de universidad. Pero no había abogados. Estuve tres meses preparándolo todo, yo como buen boomer, no tenía ni idea de cómo funcionaba. Mirando tutoriales de YouTube, cómo editar, cómo grabar el micro", ha explicado en el canal de YouTube de Eric Ponce.

Como casi todos los 'influencers' que ahora son reconocidos en toda España, su entorno no aceptó en un prinicipio que se lanzara en redes sociales. "Mis compañeros me decían que estaba denigrando la profesión. Mi padre no me hablaba", ha asegurado. Lejos de los vídeos serios y profesionales por los que ahora es viral, al principio estaba enfocado en contenido para los adolescentes: ¿Qué pueden hacer los profesores? ¿Es obligatorio encender la webcam en la época de pandemia? "Mi público era joven, todo el mundo me insultaba. Pero al cabo de cuatro días hice 10.000 seguidores y ahora para mis hijos y sus amigos soy un superhéroe", ha añadido.

800.000 euros facturados en un año

Aunque no en todas las redes sociales tuvo tanto éxito, en TikTok fue un proceso relativamente fácil al inicio e hizo 100.000 seguidores en un mes y medio. "Como las redes fue tan bien, tuve que montar otro despacho digital, que estamos en toda España, tenemos una base de 300.000 clientes y hacemos miles de juicios, llevamos todo, incapacidad, accidentes, herencias, llevamos de todo", ha aclarado a Eric Ponce. "Me entra mucha gente, llamadas, consultas, no sabía cómo atender a las personas. Al final descubrí la fórmula del éxito. Tengo todo canalizado, con un buen panel de ventas, con todas las automatizaciones, con buenos programas técnicos", ha relatado.

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Ahora son un equipo de unas 60 personas y "facturamos entre 200.000 y 300.000 al mes". Como autónomo, "entre 400.000 a 800.000 al año". Sin embargo, reconoce que ha pagado también mucho a Hacienda. "A partir de los 100.000 euros se te queda aquí en Catalunya el 47%", ha finalizado. También asegura que le encanta su trabajo y que puede dedicarle "10 horas diarias".