La electrónica impresa de Thinex Rotimpres, con 110 empleados y 27 millones de facturación, se suma al DFactory

El ecosistema DFactory, el hub de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca, sigue creciendo. Este lunes lo hace con la incorporación de un grupo gerundense, que factura 27 millones de euros al año, exporta el 70% de su producción y cuenta con 110 empleados. Se trata de la catalana Thinex Rotimpres, especializada en una tecnología aún incipiente pero con potencial de impacto: la electrónica impresa avanzada. Con su unión, este ecosistema ya cuenta con 45 empresas y más de 400 empleados vinculados a ámbitos como la robótica, la sensórica, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada o la ciberseguridad.

En concreto, la propuesta de Thinex pasa por convertir objetos cotidianos en superficies inteligentes y conectadas. Desde envases o textiles hasta componentes industriales, su tecnología imprime materiales conductores sobre superficies flexibles, creando componentes electrónicos ultrafinos. El resultado es una especie de “capa invisible” que permite a los objetos detectar, reaccionar y comunicarse.

Sensores en papel y textiles

La propuesta aterriza en casos concretos. Uno de ellos es el desarrollo de antenas RFID y NFC impresas, que permiten identificar productos sin chips tradicionales. Esto resulta útil en sistemas antirrobo en retail, autenticación de artículos de lujo o trazabilidad en la cadena alimentaria mediante “pasaportes digitales” del producto.

A esto se suman sensores capaces de medir variables físicas sin alterar el material sobre el que se integran. Desde sensores de humedad para riego inteligente hasta sistemas que monitorizan la deformación en estructuras o textiles deportivos que registran constantes en tiempo real. La misma lógica se aplica a otros desarrollos, como teclados táctiles impresos en superficies flexibles o calefactores ultrafinos integrados en tejidos o dispositivos, con aplicaciones que van desde interiores de automoción hasta mobiliario o wearables.

De este modo, un envase puede indicar si un alimento está en mal estado, una etiqueta puede autenticar un producto o un tejido puede medir variables como temperatura o presión. ¿Y a qué necesidad industrial responde? Pues, según traslada la empresa, el enfoque quiere solventar la demanda de productos más conectados y la necesidad de reducir el impacto ambiental en los procesos de fabricación.

Del laboratorio… al espacio

Porque frente a la electrónica convencional, basada en procesos sustractivos y materiales rígidos, la electrónica impresa utiliza fabricación aditiva (conocida como impresión 3D), lo que reduce el uso de recursos. En el caso de Thinex, además, trabajan con tecnología roll-to-roll, similar a la impresión de periódicos, que permite producir a gran escala manteniendo costes bajos.

De hecho, uno de los desarrollos más avanzados de la empresa ha sido la creación de sensores de deformación impresos utilizados en pruebas de la NASA. Estos dispositivos se integraron en tejidos de paracaídas sin alterar sus propiedades mecánicas, permitiendo medir tensiones en condiciones extremas. Los ensayos confirmaron que el material mantenía su resistencia y comportamiento estructural, un paso relevante para validar el uso de esta tecnología en entornos críticos.

Cabe señalar que el desarrollo de la electrónica impresa lleva años generando expectativas, aunque su adopción masiva sigue siendo desigual. Sectores como el packaging o la salud aparecen como los más prometedores, pero aún existen barreras relacionadas con la durabilidad, los costes y la integración en procesos industriales existentes.

El DFactory quiere triplicar su tamaño

En este contexto, la entrada de nuevas empresas en hubs como DFactory busca acelerar su implementación real más allá del laboratorio. En esta línea, el Business Unit Manager de Thinex Rotimpres, Marc Vizern, explica que la compañía busca “conectar con empresas líderes en transformación digital y explorar nuevas aplicaciones industriales”.

Desde el propio hub, su dirección sostiene que la incorporación de la empresa refuerza el posicionamiento de Barcelona en tecnologías vinculadas a la innovación industrial y la I+D.

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El recinto se encuentra además en plena ampliación. Una vez finalicen las obras —previstas para 2026, con entrada de empresas en 2027—, el complejo triplicará su superficie hasta los 60.000 metros cuadrados y prevé alcanzar los 1.500 empleos directos y cerca de 5.000 indirectos. La inversión prevista asciende a 50 millones de euros para desarrollar cuatro nuevos edificios en los terrenos de la antigua fábrica de Seat en la Zona Franca.