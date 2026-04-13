La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres

Vivir en el domicilio familiar ya no es un impedimento insalvable para acceder a la red de protección del Estado. En un giro normativo de calado para este 2026, la Seguridad Social ha flexibilizado los criterios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), permitiendo que miles de jóvenes mayores de 23 años puedan solicitar la prestación de 733,60 euros mensuales aunque no se hayan emancipado. Esta medida busca dar respuesta a la precariedad laboral que obliga a muchas personas a permanecer en el nido familiar a pesar de carecer de ingresos propios.

Históricamente, compartir techo con los padres suponía la denegación automática de la ayuda al considerarse que la “unidad de convivencia” ya disponía de recursos. Sin embargo, la reforma actual permite que el solicitante sea considerado una unidad económica independiente bajo supuestos específicos, rompiendo una de las barreras más criticadas desde la creación de esta ayuda.

Sin irse de casa

Para que un joven de entre 23 y 29 años pueda recibir este pago mensual de forma individual mientras reside con sus progenitores, la Administración exige el cumplimiento de varios puntos críticos verificables a través de la Agencia Tributaria:

Independencia previa acreditada : el solicitante debe demostrar que, en algún momento anterior a la solicitud, ha vivido de forma independiente durante al menos dos años, habiendo estado de alta en la Seguridad Social.

: el solicitante debe demostrar que, en algún momento anterior a la solicitud, ha vivido de forma independiente durante al menos dos años, habiendo estado de alta en la Seguridad Social. Situación de vulnerabilidad económica : los ingresos anuales del solicitante en el ejercicio anterior no pueden superar los umbrales fijados por el Ministerio. En 2026, la cuantía garantizada para un adulto solo se sitúa en los 8.803,20 euros anuales .

: los ingresos anuales del solicitante en el ejercicio anterior no pueden superar los umbrales fijados por el Ministerio. En 2026, la cuantía garantizada para un adulto solo se sitúa en los . La excepción de los Servicios Sociales: si no existe esa independencia previa, el solicitante puede presentar un certificado de exclusión social expedido por su ayuntamiento. Este documento acredita que, aunque comparta vivienda, el joven no forma parte de la unidad económica de sus padres.

Trabajar y cobrar el IMV

Una de las grandes novedades de este año es el refuerzo del incentivo al empleo. Como sucede en el caso del subsidio para mayores de 52 años y el IMV, el beneficiario puede trabajar y cobrar la pretación simultáneamente, siempre que su salario no sobrepase ciertos límites. De este modo, la ayuda no se extingue al encontrar un empleo precario, sino que se ajusta de forma progresiva.

Es fundamental recordar que todos los beneficiarios, sin excepción, están obligados a presentar la declaración de la Renta (IRPF). Aunque no se llegue al mínimo de ingresos para tributar, este trámite es el que permite a la Seguridad Social cruzar datos y mantener activa la prestación mes a mes.

El trámite puede gestionarse íntegramente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. No es estrictamente necesario disponer de certificado digital, ya que el sistema permite la identificación mediante fotografía del DNI y validación por correo electrónico. Una vez enviada, el organismo dispone de un plazo de seis meses para resolver, aunque el efecto económico suele ser retroactivo al primer día del mes siguiente a la presentación.

Esta actualización normativa representa un alivio significativo para el relevo generacional, permitiendo que la falta de vivienda no sea un castigo adicional para quienes buscan su primera oportunidad en el mercado de trabajo o se encuentran en una situación de transición económica.