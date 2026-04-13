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Muchos trabajadores que se jubilaron en 2026 están cobrando menos de lo que les corresponde

La Seguridad Social corrige un cálculo aplicado desde enero y revisará de oficio pensiones anticipadas con derecho a atrasos

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Imagen de archivo de un albañil en su puesto de trabajo.

Imagen de archivo de un albañil en su puesto de trabajo. / MINISTERIO DE EMPLEO - Europa Press

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
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La Seguridad Social ha comenzado a corregir un criterio aplicado desde enero de 2026 que ha provocado que algunos jubilados cobren menos de lo que les correspondía. La revisión ya está en marcha y tendrá efectos retroactivos, lo que abre la puerta a devoluciones económicas para los afectados.

El origen del problema está en cómo se aplicaron los coeficientes reductores en la jubilación anticipada voluntaria. Tras la reforma de las pensiones de 2021, estos coeficientes pasaron a calcularse sobre la pensión teórica, lo que incrementa el recorte en determinados casos. Sin embargo, la propia ley establecía un régimen transitorio hasta 2033 para suavizar ese impacto cuando la pensión superase la cuantía máxima.

Desde enero de 2026, ese mecanismo transitorio dejó de aplicarse en algunos expedientes. El resultado ha sido el de unos recortes superiores a los previstos legalmente, especialmente en trabajadores con carreras de cotización largas y bases altas.

Casos muy concretos

No se trata de todos los pensionistas. La revisión se centra en un perfil muy concreto:

  • Personas con jubilación anticipada voluntaria en 2026.
  • Con derecho a una pensión superior a la máxima.
  • A quienes se les aplicó un coeficiente reductor más elevado del debido.

En estos casos, la pensión reconocida puede haber quedado por debajo de lo que marca la normativa vigente.

Revisión automática

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rectificó este criterio a finales de marzo y ha ordenado la revisión automática de las pensiones afectadas. No es necesario presentar ninguna solicitud.

La corrección tendrá dos efectos directos:

  • Aumento de la pensión mensual, al aplicarse el coeficiente correcto.
  • Pago de atrasos desde el 1 de enero de 2026, por las cantidades no percibidas.

En función de cada caso, las diferencias pueden ser relevantes, especialmente en pensiones cercanas al máximo.

Elementos que conviene comprobar

Aunque la revisión se realizará de oficio, conviene revisar algunos elementos:

  • La resolución inicial de la pensión.
  • El coeficiente reductor aplicado.
  • La cuantía reconocida.

Si la actualización no llega o surgen dudas, se puede solicitar información a la Seguridad Social o presentar una reclamación administrativa.

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La corrección devuelve el foco a un aspecto clave del sistema: la aplicación adecuada de las normas transitorias. Para quienes se jubilaron anticipadamente este año con bases altas, puede suponer no solo una mejora en su pensión futura, sino también la recuperación de cantidades que nunca debieron perder.

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