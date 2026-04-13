Santander construirá dos 'coliving' en Valencia y Sevilla de la mano de Neinor y Metrovacesa

El primer fondo inmobiliario de Santander ha completado la compra de dos suelos en Valencia y Sevilla, donde desarrollará dos complejos de 'coliving' o apartahoteles para jóvenes, proyectos que ejecutará de la mano de las promotoras Neinor Homes y Metrovacesa, respectivamente, según confirman fuentes oficiales de la gestora de inversiones alternativas de la entidad financiera presidida por Ana Botín.

En 2024, Santander Alternative Investments levantó un fondo de 229 millones de euros —el 30% del capital aportado por el propio banco—, cuantía que le otorga una capacidad de inversión superior a los 500 millones. La tesis de este vehículo de valor añadido (value add en el argot), que aspira a obtener retornos de doble dígito, es promover edificios que ofrezcan diferentes soluciones habitacionales, desde residencias de estudiantes a 'colivings' para jóvenes profesionales o apartamentos para directivos.

Las dos últimas transacciones del fondo, que está cerca de completar ya su fase de inversión, ha sido un suelo en Valencia, junto a la Universidad Politécnica de la capital del Turia, donde de la mano de Neinor Homes pondrá en marcha una residencia de estudiantes, la primera que desarrolla la promotora. A esta transacción se suma la adquisición de otra parcela, este en Sevilla, en la zona de Nervión, donde junto a Metrovacesa desarrollará un 'coliving' para jóvenes con 207 camas.

Estos proyectos se suman a los cinco que ya tiene en promoción el fondo de Santander: cuatro de ellos son 'coliving', dos de ellos junto a Aedas Homes, en la zona de Valdemarín, en Madrid, y Valencia, de 190 y 160 camas, respectivamente, y los otros en San Blas Canillejas, también en la capital, y en San Cugat del Vallés, promovidos junto a Neinor Homes y Urbania, respectivamente.

El quinto activo es un complejo de 215 apartamentos para directivos en el centro de Madrid, en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo, edificio que Ibosa compró a la aseguradora Mapfre. Junto con los dos últimos, el fondo supera ya las 2.000 camas en desarrollo, cuantía que previsiblemente crecerá en las próximas semanas, ya que la gestora está en negociaciones para incorporar otros dos más.

Vehículo multicliente

La gestora de Santander, cuyos fondos inmobiliarios están capitaneados por Joaquín Linares, en esta estrategia, no tiene socios prefijados, sino que busca promotores y operadores para cada uno de sus activos, en los que invierte de media entre 15 y 25 millones de euros. Normalmente, escoge al desarrollador con más experiencia en la zona concreta y rota entre los diferentes gestores de inmuebles, aunque cuenta con acuerdos con Node y Urban Campus.

El objetivo del fondo es crear pequeñas comunidades en sus activos, motivo de que ninguno de sus activos sea extremadamente grande (no se acerque a las 500 camas), enfocadas en inquilinos con un nivel de ingresos medios y altos. Adicionalmente, los apartamentos tienen entre seis y ocho metros cuadrados más que el mínimo que exige la normativa, con u producto de una calidad superior a la media.

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Este vehículo de Santander AI está constituido como un fondo de capital riesgo (FCR), siendo uno de los primeros en el sector inmobiliario, aunque esta estructura ha sido replicado por Mutuactivos o Azora en los últimos meses.