El petróleo sube y los mercados abren en rojo tras la amenaza de Trump de cerrar Ormuz

El Ibex 35 ha arrancado la sesión bursátil de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 1,12%, lo que ha llevado al selectivo a mantener con grandes dificultades los 18.000 puntos, llegando incluso a perderlos en los minutos siguientes.

Las pérdidas del selectivo español se deben, principalmente, a la amenaza realizada por el presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar el estrecho de Ormuz, dado el fracaso de las negociaciones de paz que su país mantiene con Irán, a través de una delegación compuesta por el vicepresidente del país, J.D. Vance, y dos de los negociadores predilectos de Trump: su yerno, Jared Kushner, y el multimillonario Steve Witkoff.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. Así, en los primeros compases de la jornada, el barril de petróleo Brent rebasaba los 102 dólares, con un alza del 7,3%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares.

Tras estas declaraciones de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Caen los valores cíclicos

Entre los valores más perjudicados del Ibex 35 por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio se encuentra IAG (-2,60%), Banco Santander (-2,07%), ArcelorMittal (-1,96%) y Amadeus (-1,58%). Por otro lado, solo tres valores cotizaban con ganancias: Repsol (+1,94%), Solaria (+0,52%) y Enagás (+0,06%).

El resto de plazas del Viejo Continente iniciaban también su cotización semanal con retrocesos a causa de la guerra en Irán. El DAX alemán perdía 1,25% en la apertura; el CAC 40 francés un 0,88%; el FTSE 100 británico un 0,47% y el FTSE MIB italiano un 0,74%.

Las plazas asiáticas, que cotizaron durante gran parte de la noche en Europa, registraron también pérdidas acusadas por la vuelta al clima bélico. El Nikkei japonés perdió un 0,62%, mientras que el KOSPI coreano ahondó aún más, dejándose un 0,86% en la jornada.

Las materias primas están retrocediendo también a esta hora de la mañana. La onza de oro Troy pierde en los primeros compases de la jornada bursátil un 0,75%, hasta los 4.751 dólares, mientras que la onza de plata abundaba en sus pérdidas con una caída del 2,57%, hasta los 74,50 dólares por onza.