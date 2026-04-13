La Policía Nacional advierte: las monedas falsas que circulan y cómo identificarlas

La falsificación de billetes y monedas es un asunto que lleva tiempo en la agenda de la policía. Hace dos años se desmanteló en Toledo el mayor taller de falsificación de monedas de 2 euros de Europa y, aunque la operación tuvo éxito, las falsificaciones de estas monedas no han dejado de ser fabricadas, ya que son prácticamente indetectables.

La Policía Nacional ha publicado un tuit en el que recuerda a toda la población la existencia de este tipo de falsificaciones. También explican que la prevención es la mejor defensa contra las falsificaciones, que hay que revisar siempre las monedas antes de aceptarlas y advierten de que estas monedas falsas suelen presentar errores en el relieve, el sonido o los detalles del diseño.

Aunque en el comunicado no han ofrecido ninguna herramienta para identificar las monedas falsas de las verdaderas, el Banco de España y, en concreto, José Manuel Tarifa, miembro de la Unidad de Análisis de Moneda, explica en un vídeo publicado en Youtubecómo hacer esta comprobación.

Regla de los cinco pasos

Tarifa explica la regla de los cinco pasos: en primer lugar, hay que identificar que la moneda sea de euro, es decir, que sea de un país que pertenece al eurosistema. Para ello hay que saber que, en una de las caras de todas las monedas de euro, aparece el número con el valor de la moneda y la palabra euro o eurocent junto al mapa de Europa, mientras que en la otra cara aparece el año de fabricación y una imagen que identifica al país emisor, que está rodeado por las doce estrellas de la bandera europea.

El segundo paso es el alineamiento. Para comprobarlo, hay que sostener la moneda entre dos dedos y girarla sobre sí misma. Si las imágenes de ambas caras están correctamente alineadas en sentido vertical, la moneda será real.

Cambio de diseño

Para el tercer paso, hay que saber que, a partir de 2007, el diseño de las monedas cambió ligeramente para incluir a todo el continente europeo y no solo a los países de la Unión Europea como en el diseño inicial. Por tanto, si una moneda es real, deberá tener el mapa de Europa entero si tiene el año de fabricación posterior a 2007.

El cuarto paso tiene que ver con la imantación. Con la utilización de un imán, las monedas de 1 y 2 euros reales deben ser ligeramente magnéticas, pero solo en el centro; las monedas de baja denominación, como las de 1, 2 y 5 céntimos, deben ser fuertemente magnéticas y no deben despegarse del imán. Y las de media denominación, es decir, de 10, 20, 50 céntimos, no deben ser magnéticas en absoluto.

Relieve del mapa de Europa

Finalmente, el quinto paso también tiene que ver con el mapa de Europa de las monedas. En las monedas de 1 y 2 euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa, nunca lisa. La excepcional calidad de fabricación de las monedas de euro permite que la definición de los grabados de su superficie no desaparezca aunque las monedas estén muy usadas.

Además de este método, la Policía Nacional publica en su cuenta de TikTok también un vídeo donde enseñan la fábrica de falsificación de monedas que desmantelaron en 2024 para enseñar a identificar mejor las falsas. También explican cómo las fabricaban y por qué es tan peligrosa la existencia de este tipo de negocios ilegales.