Methinks Software lanza 'Neuro-rescate', un proyecto para detectar patologías neurológicas en Urgencias

La empresa barcelonesa Methinks Software ha anunciado el lanzamiento de 'Neuro-rescate', un proyecto que combina la IA y la telemedicina para acelerar el diagnóstico y tratamiento de patologías, que ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) reúne a un consorcio formado por Methinks AI, Fundación Vithas, Fundació Món Clínic y Atrys, y que cuenta con una financiación de 2,19 millones de euros procedente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el marco del programa de Colaboración Público-Privada 2024.

El objetivo de 'Neuro-rescue' es aprovechar una de las pruebas más habituales en urgencias, el TAC craneal sin contraste, para detectar de forma precoz enfermedades neurológicas que a menudo pasan desapercibidas. Gracias a algoritmos avanzados de inteligencia artificial desarrollados por Methinks AI, la plataforma es capaz de analizar automáticamente estas imágenes e identificar signos compatibles con aneurismas intracraneales, oclusiones vasculares, hemorragias cerebrales y otras patologías tratables. "Sabemos que muchas personas conviven con aneurismas intracraneales u otras patologías neurológicas tratables sin diagnosticar. La oportunidad está en que estas pruebas ya se realizan de forma rutinaria; si somos capaces de detectar señales sutiles en ellas, podemos escalar el diagnóstico precoz y sistemático", explica Víctor Salvia, vicepresidente de I+D en Methinks AI.

El proyecto no se limita al análisis automatizado, sino que combina la detección mediante IA con telemedicina e integración clínica para garantizar que la información se traduzca en acción. La plataforma permite la identificación automatizada de anomalías neurológicas a partir de TAC sin contraste, adaptada a entornos no especializados y apoyando a médicos generalistas en la detección temprana de patologías graves. "En Atrys, estamos comprometidos con hacer que la experiencia clínica especializada esté disponible allí donde los pacientes la necesiten, independientemente de los recursos del hospital que los atienda", afirma Facundo Nahuel, responsable de Inteligencia Artificial en el departamento de teleradiología de Atrys.

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El grupo Vithas ya ha comenzado a desplegar esta solución en cuatro de sus 22 hospitales. "Como grupo hospitalario, nuestro compromiso es garantizar estándares homogéneos de calidad y seguridad. Incorporar herramientas que ayuden a identificar patologías que podrían pasar desapercibidas en pruebas de urgencias contribuye a mejorar la detección y a reducir la variabilidad clínica", afirma David Baulenas, director corporativo asistencial, de calidad e innovación de Vithas y vicepresidente de Fundación Vithas. Los resultados finales del proyecto están previstos para la segunda mitad de 2028, tras su validación en entornos clínicos reales.