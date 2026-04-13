Horas extra: tipos, cómo se pagan, y la importancia de la geolocalización

Según un informe del año 2025 publicado por Comisiones Obreras (CCOO), en España se realizaron cada semana 2,5 millones de horas extra no pagadas. De esta forma, la organización destaca que el 47% de trabajadores que llevó a cabo estas horas adicionales no recibió ninguna compensación, ya sea económica o mediante tiempo de descanso.

Cómo demostrar horas extraordinarias fuera del registro

En este caso, algunos expertos señalan la posibilidad de demostrar que se han realizado horas extra de forma efectiva, aunque no se evidencien en el registro horario. Un método fiable sería la geolocalización de tu teléfono móvil mediante una cuenta de Google. Esta aplicación nos permite acceder a un registro de todos los sitios en los que hemos estado.

Básicamente, el usuario tendría la posibilidad de comprobar sus movimientos a lo largo del último año. Ahora bien, el hecho de estar en un lugar no implica haber trabajado en este. Además, si hablamos de un día concreto y no se trata de una práctica continuada, entonces la empresa podría ahorrarse el pago de estas horas extraordinarias.

Por ello, el informe de geolocalización puede ser de mucha utilidad si figura de forma continuada la ubicación del centro de trabajo. Después de ello, la responsabilidad recae sobre la empresa, que deberá demostrar que no se han realizado las horas extras, aunque esta suele ser una prueba bastante sólida.

Definición y tipos de horas extra

Debemos tener en cuenta que las horas extraordinarias se definen como aquellas horas que se realizan más allá del horario laboral, sobrepasando la duración máxima. Por tanto, al llevarse a cabo fuera de la jornada laboral, sus límites legales se ven sujetos al Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, el artículo 35 establece tres tipos de horas extra, según las diferentes circunstancias de cada caso:

Horas extraordinarias comunes . Este tipo de horas extra no presentan una causa concreta y dependen sobre todo del interés o conveniencia de la empresa . A menos que el convenio colectivo o el contrato de trabajo diga lo contrario, el empleado podrá aceptarlas o rechazarlas previamente de forma voluntaria . De tal forma, cada trabajador puede aceptar esta circunstancia individualmente y, en caso de pactarla, su realización será tan obligatoria como la de las horas ordinarias

. Este tipo de horas extra y dependen sobre todo del . A menos que el convenio colectivo o el contrato de trabajo diga lo contrario, el empleado . De tal forma, cada trabajador puede aceptar esta circunstancia individualmente y, en caso de pactarla, su realización será tan obligatoria como la de las horas ordinarias Horas extraordinarias estructurales . Estas cuentan con una causa justificada , ya sea por picos de trabajo, cambios de turno, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias. Se definen en cada convenio colectivo y son voluntarias , salvo que el convenio o el propio contrato de trabajo digan lo contrario

. Estas , ya sea por picos de trabajo, cambios de turno, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias. , salvo que el convenio o el propio contrato de trabajo digan lo contrario Horas extraordinarias por fuerza mayor. Estas horas son aquellas que se realizan para prevenir o reparar siniestros, así como otros daños imprevistos y de urgencia, ya sea una avería, incendio, derrumbe, etc. En cuanto a su naturaleza, estas horas de trabajo son obligatorias para los trabajadores

Cómo se pagan o compensan estas horas adicionales

En cuanto al método para hacer efectivas las horas extraordinarias, el trabajador tiene la posibilidad de abonar estas horas mediante la cuantía fijada (en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria) o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso remunerado.

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En caso de no existir un acuerdo, las horas extraordinarias se compensarán mediante descanso dentro de los cuatro meses después de su realización. Por otro lado, si hablamos de la compensación económica, esta deberá abonarse en el plazo de los cuatro meses siguientes. Además, según la normativa, si las horas se realizan en festivo, valdrán al menos un 75% más que una hora ordinaria.