La heredera de Estée Lauder gana peso en el grupo y concentra el 13,7% del voto en plena negociación con Puig

Aerin Lauder, nieta de la fundadora y heredera del imperio cosmético de Estée Lauder, ha reorganizado su participación en el grupo a través de vehículos financieros y trusts hasta consolidar un 13,7% del poder de voto a pesar de tener solo un 7,2% del capital, según una notificación remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Este movimiento en la estructura del control se produce después de que Ronald Lauder, el hijo del fundador, transfiriera cerca de 4,7 millones de acciones de Clase B —aquellas que tienen 10 votos por título— a RSL Shares Trust, un vehículo controlado únicamente por Aerin Lauder, según la última notificación al supervisor bursátil. Este traspaso de poder dentro del entramado familiar se produce mientras avanzan conversaciones sobre una posible "combinación de negocios" entre Estée Lauder y Puig.

Del 9,6% al 13,7% del poder

El salto no es menor. La magnate de cosmética ha ganado más peso en la estructura del imperio de belleza en los últimos años. En 2024, Aerin poseía apenas un 9,6% del poder de voto y un 6,1% del capital. Aerin Lauder, que cuenta con una fortuna aproximada de 2.700 millones de dólares (2.300 millones de euros), también fundó su propia compañía de belleza —Aerin Beauty— en 2012, que está integrada bajo el paraguas de Estée Lauder Companies.

Con esta operación, Aerin Lauder pasa a tener unos 19 millones de acciones de Clase B —aquellas que concentran el poder de voto— . Por otro lado, las acciones de Clase A son aquellas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Fotografía tomada en 1978 de la magnate de la cosmética Estée Lauder junto con su familia. (De izquierda a derecha) Gary Lauder, Evelyn Lauder, Joseph Lauder, Estée Lauder, Aerin Lauder, William Lauder, Jane Lauder, Leonard Lauder, Ronald Lauder y Jo Carole Lauder. / HANDOUT / EFE

Además, Aerin ha sido nombrada como titular y administradora única de otro vehículo controlada por la familia. Estos últimos movimientos se tratan de una reorganización interna del patrimonio del gigante estadounidense y el último paso en la planificación patrimonial de la familia estadounidense. En este contexto, la familia Lauder controla en conjunto cerca del 84% del poder de voto, con un núcleo de alrededor del 50% concentrado en el vehículo LAL Family Parnters.

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En paralelo, estos cambios también integran una línea de financiación bancaria de JPMorgan, a través de un crédito de hasta 100 millones de dólares (85 millones de euros) garantizada por 4,7 millones de títulos de la compañía. Este tipo de instrumento permite a los accionistas clave obtener mayor liquidez sin desprenderse de su participación, aunque conlleva el riesgo de que la banca podría ejecutar la garantía en caso de incumplimiento. Por otro lado, mientras el préstamo sigue en vigor, los derechos de votos quedarán en manos de la familia y refuerzan el control accionarial de la compañía.