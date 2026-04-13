Foment convoca elecciones y Sánchez Llibre se postula para seguir presidiendo hasta 2030

La patronal Foment del Treball pone en marcha la maquinaria electoral y su actual presidente, Josep Sánchez Llibre, se postula para seguir hasta 2030. La junta directiva de la entidad se ha reunido este lunes y ha acordado iniciar el proceso de renovación de sus órganos directivos. El mandato de la actual dirección vence este año y Sánchez Llibre ha decidido dar comienzo a los trámites electorales.

El empresario 'vilassarenc' lleva al frente de la histórica patronal desde 2018 y finaliza este año su segunda legislatura. Postula ahora a por la tercera, tras impulsar un cambio en los estatutos para suprimir la limitación de dos mandatos que hasta ahora regía. Los comicios serán el 18 de mayo, si bien si el 15 de mayo no se ha presentado una candidatura alternativa Sánchez Llibre será renovado.

"Me hace mucha ilusión, tengo mucha complicidad con la junta directiva y me veo con mucha fuerza, ganas y confianza para poder afrontar el reto de cuatro años más", ha afirmado Sánchez Llibre.

Sánchez Llibre da un paso adelante para seguir al frente de Foment y este lunes ha recibido un espaldarazo de los suyos para que sea así. Se abre ahora un proceso electoral de devenir incierto, pendientes los empresarios catalanes de si habrá o no candidatura alternativa al actual presidente o no. Según ha explicado el presidente, unas 500 empresas están directamente asociadas a Foment, además de distintas sectoriales, que representan a unas 260.000 compañías.

Hasta ahora, Sánchez Llibre se ha presentado a dos elecciones y no ha habido votación en ninguna, pues la falta de alternativas y el general apoyo que ha recibido el expolítico de Unió le han aupado directamente a la presidencia. "No tengo constancia de ninguna corriente crítica, nunca se han manifestado", ha afirmado en rueda de prensa.

Las prioridades del programa electoral con el que se presentará a los comicios serán aumentar la productividad y competitividad de las empresas, reducir el porcentaje de incapacidades temporales entre las plantillas, reducir los impuestos, mejorar las redes de transporte y reducir la burocracia, según ha enumerado el empresario. También defender la "libertad de empresa, seguridad jurídica y defensa de la propiedad privada", según ha explicado, en clara alusión a las hondas diferencias que mantiene con Salvador Illa en materia de vivienda.

Retorno de sedes e "infierno fiscal"

Sánchez Llibre ascendió a la presidencia de Foment en noviembre de 2018 con unas prioridades que ha ido acometiendo. Resolvió durante su primera legislatura dos cuitas dentro del mundo patronal. La primera con Cecot, socio de Foment y con el que se habían roto relaciones durante la etapa de Joaquim Gay de Montellà como presidente de Foment. La segunda fue con Pimec, la otra gran patronal catalana y con la que se arrastraban litigios desde hace años para cuadrar la representación institucional de los empresarios. Mediante un pacto alcanzado en 2019 se firmó la paz y se acordó una relación paritaria.

El copropietario de 'Conserves Dani' también se fijó como prioridad el abonar el terreno para el regreso de las sedes sociales de empresas que se marcharon tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Una meta que no logró durante su primera legislatura pero que de la que ya ha podido lucir algún éxito en los últimos años, como la cementera Molins, el Banc Sabadell o Criteria, entre otros. Menos éxito ha tenido, por el momento, en su cruzada por conseguir rebajas de impuestos de las administraciones, puesto que considera que Catalunya vive un "infierno fiscal".

Foment tendrá elecciones este año, de la misma manera que se esperan en la gran patronal CEOE, de la que la primera es asociada (y fundadora). Antonio Garamendi, su actual presidente, también está previsto que se presente, una vez que, al igual que Sánchez Llibre, eliminó el tope de dos mandatos. "Si la CEOE no hubiera eliminado su tope de mandatos yo hoy no me hubiera vuelto a presentar", ha afirmado Sánchez Llibre. Esta ha sido una práctica extendida en el mundo patronal, una vez que en Pimec, Antoni Cañete, también promovió quitar esta limitación y así poder postularse para un tercer mandato a partir de 2029.

Las relaciones entre Garamendi y Sánchez Llibre son a día de hoy cordiales, una vez que el catalán se opuso al vasco y promovió una candidatura alternativa -de su vicepresidenta Virginia Guinda- para los anteriores comicios. Tras el puslo que mantuvieron ambos en 2022, Sánchez Llibre ha mantenido su agenda en Madrid a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, la plataforma que creó Sánchez Llibre para ello.

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Otra de sus prioridades hasta ahora ha sido combatir la agenda social de parte del Gobierno, como fue el caso de la reciente y fracasada ley de reducción de jornada, contra la que Foment impulsó un frente contrario y presionó a Junts para que votara en contra.