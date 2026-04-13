Anota estas 3 fechas si tienes acciones en el Ibex: Santander, Aena y Acerinox ya tienen día para su dividendo

El dinero vuelve al bolsillo del inversor español. Con las Juntas Generales de Accionistas a la vuelta de la esquina, el calendario de pagos del Ibex 35 empieza a ofrecer certezas frente a las previsiones. Mientras muchas cotizadas aún deshojan la margarita de sus políticas de retribución, tres de los grandes pesos pesados del selectivo ya han puesto fecha y hora al paso por caja: Aena, Santander y Acerinox.

Esta confirmación oficial, que ya figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en los planes estratégicos de las entidades, supone el pistoletazo de salida para la temporada de dividendos de 2026.

Para el accionista minoritario, no solo es una cuestión de rentabilidad, sino de estrategia de calendario, ya que el derecho al cobro exige tener las acciones en cartera antes de una fecha límite muy concreta.

Abril, mayo y julio

La hoja de ruta para cobrar estos cupones está marcada por la diversidad sectorial y diferentes niveles de rentabilidad. Estos son los días señalados:

27 de abril de 2026 (Aena) : el gestor aeroportuario será el encargado de abrir fuego. Tras unos resultados sólidos impulsados por el récord de tráfico aéreo, la compañía mantiene su compromiso de retribución. Es vital recordar que para cobrar el dividendo del 27 de abril, el inversor debe poseer los títulos antes del cierre del mercado del 22 de abril , fecha en la que las acciones cotizarán ya sin derecho al pago (ex-date).

: el gestor aeroportuario será el encargado de abrir fuego. Tras unos resultados sólidos impulsados por el récord de tráfico aéreo, la compañía mantiene su compromiso de retribución. Es vital recordar que para cobrar el dividendo del 27 de abril, el inversor debe poseer los títulos antes del cierre del mercado del , fecha en la que las acciones cotizarán ya sin derecho al pago (ex-date). 5 de mayo de 2026 (Banco Santander) : el gigante bancario es, por volumen de accionistas, la cita más esperada. El banco presidido por Ana Botín hará efectivo el pago de su dividendo complementario . Esta fecha es inamovible tras haber sido ratificada en sus canales oficiales de Relación con Inversores, consolidando una política de payout que combina efectivo y recompra de acciones.

: el gigante bancario es, por volumen de accionistas, la cita más esperada. El banco presidido por hará efectivo el pago de su . Esta fecha es inamovible tras haber sido ratificada en sus canales oficiales de Relación con Inversores, consolidando una política de payout que combina efectivo y recompra de acciones. 17 de julio de 2026 (Acerinox): para quienes miran al verano, la acerera ha confirmado su abono para mediados de julio. Es un movimiento clásico en el sector industrial, que suele aprovechar el cierre del primer semestre para premiar la fidelidad del accionista con uno de los pagos con mayor rentabilidad por dividendo comparativa del índice.

Tres sesiones hábiles antes del abono

No basta con ser dueño de las acciones el día del pago. La normativa actual del mercado español establece que la liquidación de las operaciones sigue el ciclo T+2. En la práctica, esto implica que el “last trading date” (último día con derecho a dividendo) suele ser tres sesiones hábiles antes del abono efectivo.

Para el pequeño ahorrador, estas tres confirmaciones son especialmente relevantes en un contexto de tipos de interés que empieza a estabilizarse. La rentabilidad por dividendo del Ibex 35 se mantiene como una de las más competitivas de Europa, superando de media el 4% anual, lo que convierte a estos tres pagos en un refugio contra la inflación y una fuente de liquidez directa sin necesidad de vender posiciones en un mercado que sigue mostrando volatilidad.

A falta de que el resto de grandes valores como Iberdrola o Telefónica cierren sus días de pago definitivos, estas tres ventanas de liquidez en abril, mayo y julio ya permiten planificar el flujo de caja de cualquier cartera de inversión para la primera mitad del año.