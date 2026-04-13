Óscar Puente: "Alstom le debe una explicación a la sociedad catalana por el retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies"

Llega a la redacción de EL PERIÓDICO con los zapatos sucios. Son manchas de pisar las obras de la estación de La Sagrera, de la que dice que es el proyecto que más le ha impactado desde que es ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. A Óscar Puente se le ha afeado que haya tardado casi tres meses en viajar a Catalunya tras el accidente de Gelida, que ha sumido a Rodalies en la peor crisis de su historia. Siempre vehemente, se defiende y da cuenta de qué se está haciendo para normalizar el servicio ferroviario, qué ocurre con los nuevos trenes y los primeros pasos de la empresa mixta.

Se ha reunido con el president Illa y después ha hecho otras dos visitas. ¿Qué situación ha encontrado?

He visto a un presidente muy en forma, optimista y alegre. Empezamos a ver la luz en Rodalies y eso yo creo que también le influye. Después he tenido una reunión con todo el equipo de Rodalies, he podido ver lo que se está haciendo y suena bien. Después he estado en La Sagrera, que es sin duda la obra más importante de infraestructuras que está haciendo el Ministerio en toda España y realmente he quedado impactado. Y después he ido al centro de control de Adif, donde me han dado todo tipo de explicaciones.

¿Qué le pide el Govern?

Fundamentalmente, reclama que trabajemos en coordinarnos, en estar muy encima de Rodalies y en ir mejorando la infraestructura, recuperando lo que como consecuencia de la borrasca Harry quedó dañado y avanzando con las obras planificadas para que Rodalies funcione cada vez mejor y sea una red más fiable.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la entrada de la sede de EL PERIÓDICO, el pasado jueves. / Jordi Otix

¿Cuándo se recuperará la ansiada normalidad? Territori habla de mayo pero Adif de junio.

Ahora mismo estamos en el 95% de trenes en circulación respecto a la situación previa a Gelida. Nos queda muy poco, un mes y medio. Hemos puesto el horizonte en junio, no todo de golpe, se irá recuperando progresivamente. Llegaremos con un número de trenes idéntico a la que había antes de la borrasca, pero con niveles de fiabilidad y seguridad mejores porque se han hecho más de 700 inspecciones, que fueron las que establecieron las limitaciones temporales de velocidad. Entre mayo y junio daremos el paso de retomar la situación previa. A partir de ahí hay obras en marcha que mejorarán el servicio. Esto se tiene que notar a lo largo de este año y en el primer semestre del próximo.

¿Ha fallado el mantenimiento?

Yo hablaría de tres factores: el diseño de la red, que es frágil porque es en trinchera; una falta de mantenimiento combinada con cinco años de sequía en los que losa taludes sufren menos; y un episodio meteorológico muy extremo. Todo eso ha llevado a una situación de daños en la red inmensa. Probablemente no se ha cuidado tanto en el pasado y combinado con esos elementos ha conducido a esta situación. Se han tenido que talar más de 17.000 árboles que estaban cayendo en las vías.

Óscar Puente, ministro de Transportes, tras la entrevista en EL PERIÓDICO, el pasado jueves. / Jordi Otix

¿Quién asumirá el coste económico de la crisis?

El Ministerio. Cuando la semana pasada hablé de los 186 millones en contratos de emergencia me refería a todos los necesarios para reponer la infraestructura a su estado previo, más otras actuaciones urgentes. También los planes alternativos de transporte, los autobuses.

¿Y los peajes? ¿Quién pagará el levantamiento de las barreras de la C-32?

No lo hemos hablado aún con la Generalitat, pero no habrá problema si hay que solventar este problema.

¿Se ha mejorado la coordinación?

Se está imprimiendo una coordinación sobre todos los elementos que gestionan la red: Adif, Renfe y la nueva empresa mixta de Rodalies. También está el secretario de Estado más días en Barcelona que en Madrid, aunque la gente me pregunta por qué no he venido yo. José Antonio Santano dedica una parte muy importante de su tiempo solo a Rodalies. Eso se traduce en decisiones cotidianas que influyen en la mejora del servicio. Estamos en una fase inicial, con un nuevo referente que va a ser Òscar Playà, que empieza a tomar las riendas del funcionamiento del servicio, su nombramiento es cuestión de días.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un momento de la entrevista en EL PERIÓDICO, el pasado jueves. / Jordi Otix

¿Cuándo verá cambios en el servicio la gente?

Esa coordinación va a dar buenos resultados, la gente lo notará. Ahora tenemos 200 limitaciones de velocidad derivadas de la borrasca, pero en el núcleo donde se mueve la mayor parte de los pasajeros estamos con índices de puntualidad superiores al 80%. No estamos satisfechos, pero vemos los primeros pasos.

¿Cómo se recupera la confianza del usuario?

El sistema ferroviario tiene en la confianza la base esencial para captar viajeros. Si la confianza baja... Es verdad que tenemos que recuperarla y la única manera es con hechos. Yo no pido que nadie me crea, solo que escuchen y fiscalicen. Si lo que decimos se corresponde con lo que va sucediendo, iremos recuperando la confianza. Sé que apelar a la paciencia y la comprensión es lo menos procedente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la azotea de la sede de EL PERIÓDICO, en L'Hospitalet, tras la entrevista. / Jordi Otix

¿Qué papel jugará la empresa mixta participada por Renfe y la Generalitat?

La sociedad va a ayudar a la mejora de Rodalies pero no es la panacea, es una herramienta más. El problema de Rodalies es diseño y obsolescencia, mantenimiento y gobernanza, y en este plano va a ayudar la nueva sociedad.

¿La crisis de Gelida ha ralentizado los procesos para la constitución de la empresa?

Lo ocurrido ha sido una auténtica catarsis para Rodalies pero no ha afectado al traspaso ni la nueva empresa.

El consejero delegado de la empresa mixta, Òscar Playà, empieza a tomar las riendas del funcionamiento del servicio y su nombramiento es cuestión de días

¿En qué punto está el traspaso de la R1?

No hemos concretado fechas. El acuerdo está y vamos a trabajar para materializarlo. Lo importante es mejorar el servicio.

Los nuevos trenes de Alstom que deberían estar ya en servicio acumulan retrasos. ¿Qué ha pasado con la entrega?

Acumulan un retraso de un calibre inasumible: se compraron en los primeros compases del Gobierno y vamos a cumplir ocho años. La panoplia de incidencias y de vicisitudes que han sufrido estos trenes en su fabricación van desde unos bogies motores colocados donde no deben a otro incidente en que casi se quema un tren entero. Creo que el fabricante le debe una explicación a la sociedad catalana. Elegimos Alstom porque fabrica en Catalunya para los trenes que iban a venir a Rodalies. Yo lo siento, pero una explicación por su parte sería digna de agradecer.

El ministro Óscar Puente da explicaciones durante la entrevista en EL PERIÓDICO, el pasado jueves. / Jordi Otix

¿Cuándo llegarán?

Nos aseguran que van a presentar la documentación para la homologación a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria este abril y se tardará otros cuatro meses: después del verano empezaría la formación de maquinistas. El objetivo sería ponerlos en funcionamiento a principios del año que viene, si todo va bien, podríamos tener 17 trenes en marcha. El retraso es una barbaridad. Si hubieran cumplido, estarían por 70 entregados de los 111 trenes del contrato.

¿Habrá penalizaciones a Alstom por el incumplimiento?

Las penalizaciones están ahí, trataremos de aplicar el contrato, pero eso no va a acelerar la llegada de los trenes. Lo fundamental es que lleguen, porque el material actual tiene en muchos casos más de 35 años.

El objetivo sería poner en funcionamiento los nuevos trenes de Alstom a principios del año que viene, con 17 trenes en marcha pero el retraso es muy grande

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ya está redactando el plan director para la ampliación. ¿En qué punto está?

Estamos en una etapa de definición clara del proyecto de mejora y ampliación. La novedad es que ahora vamos todos de la mano y se está trabajando a buen ritmo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la redacción de EL PERIÓDICO de L'Hospitalet, el pasado jueves. / Jordi Otix

¿Cree que Europa les dará el visto bueno ambiental?

Creemos que se han cumplido los requerimientos y estamos convencidos de que la respuesta será positiva.

Tenemos un sistema aeroportuario muy sólido que funciona en red. Estamos abiertos a mejorar la coordinación de los aeropuertos con los territorios, pero sin romper ese modelo

ERC pide cambios en la gobernanza aeroportuaria, ¿se lo concederán?

Tenemos un sistema muy sólido que funciona en red. Estamos abiertos a mejorar la coordinación con los territorios, pero sin romper ese modelo. En Catalunya trabajamos en fórmulas que refuercen esa coordinación.

¿Quiere mandar un último mensaje a los sufridos usuarios de los trenes en Catalunya?

Vamos a arreglar Rodalies, no tengan ninguna duda. Estamos poniendo toda la carne en el asador. Sé que pedir paciencia no es fácil, pero vamos a sacarlo adelante. Se va a ir viendo cómo mejoramos poco a poco. Llegarán los nuevos trenes y el servicio será mucho mejor, pero aún estamos saliendo de una situación muy difícil.