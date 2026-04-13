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El CEO de Primor entra en el capital de Blue Banana como accionista minoritario

La compañía de moda fija como próximo objetivo alcanzar los 100 millones de euros para acelerar su expansión

Los fundadores de Blue Banana, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera

Los fundadores de Blue Banana, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera / BLUE BANANA

Monique Zamora

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El consejero delegado de Primor, Juan Ricardo Hidalgo, ha entrado en el accionariado de la firma textil española Blue Banana, como nuevo socio estratégico del grupo, según ha informado este lunes la compañía. La incorporación de Hidalgo "refuerza la estructura de la compañía en esta nueva etapa de desarrollo", ha informado la empresa de moda española. Por otro lado, ha señalado que aún no son públicos los términos económicos de este cambio dentro de la composición de la compañía.

No obstante, los fundadores y co-consejeros delegados de la marca, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, siguen siendo los accionistas con la mayoría del capital social. La incorporación del directivo del sector de la cosmética es el último paso dentro del plan estratégico de la compañía.

"Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas", ha explicado Nacho Rivera, este lunes. "Buscamos construir una marca para siempre, y por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía".

Además, Rivera ha subrayado que la inversión de Hidalgo se enmarca dentro de su estrategia para alcanzar los 100 millones de euros en los próximos cinco años.

El fichaje de Hidalgo no es el único gran cambio en la estructura de la empresa: Blue Banana ha creado un nuevo consejo de Administración que reúne a una amplia gama de directivos del tejido empresarial español. Entre ellos, Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y Miguel Cernuda, subdirector general de Blue Banana.

Juan Fernández-Estrada ha destacado que se siente "muy ilusionado" tras la entrada de Juan Ricardo Hidalgo y ha recalcado que es un perfil "que ha demostrado con hechos su capacidad para construir una empresa sólida, rentable y relevante a largo plazo".

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Blue Banana se echó a andar en 2016 y ha sostenido un ritmo de crecimiento de doble dígito en la última década.

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