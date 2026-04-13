Bitcoin resiste sobre los 70.000 dólares mientras Morgan Stanley lanza su ofensiva con un ETF propio

En un contexto geoplítico complicado tras el fracaso en las negociaciones entre EEUU e Irán, Bitcoin vuelve a situarse en el centro del tablero financiero global. La criptomoneda más negociada del mercado se mueve en torno a los 70.000 dólares, una zona clave para los inversores, mientras uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Morgan Stanley, ha decidido dar un paso más en su apuesta por los activos digitales con el lanzamiento de su propio ETF (fondo cotizado) al contado.

El movimiento no es menor. Hasta ahora, las grandes entidades de Wall Street habían optado principalmente por distribuir este tipo de productos. Con este lanzamiento, el banco pasa a competir directamente como emisor, un giro que refuerza la idea de que las criptomonedas están dejando de ser un mercado alternativo para integrarse en el sistema financiero tradicional.

Según datos del propio mercado, el nuevo fondo –que cotiza bajo el ticker MSBT– debutó con fuerza, registrando decenas de millones de dólares en entradas en su primer día. “Ha sido el mejor primer día de negociación de cualquiera de nuestros ETFs”, destacó Simon Peters, analista de eToro, subrayando el interés inicial de los inversores.

Pulso entre mercado y macroeconomía

Este avance institucional llega en un momento especialmente delicado para el mercado, donde las empresas están dejando de comprar la criptomoneda. Bitcoin alcanzó recientemente los 73.800 dólares, máximos de las últimas tres semanas, pero ha mostrado cierta volatilidad ante el aumento de la incertidumbre geopolítica, especialmente tras las tensiones entre el país norteamericano e Irán.

Al mismo tiempo, los inversores mantienen el foco en la evolución de la inflación en Estados Unidos, particularmente en el índice de precios al productor (IPP). Un dato superior a lo esperado podría reforzar la idea de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria restrictiva durante más tiempo, lo que suele presionar a los activos de riesgo.

“Un dato de IPP superior a lo esperado podría reforzar la expectativa de tipos más altos, lo que afectaría a los criptoactivos en el corto plazo”, explica Peters. Por el contrario, una moderación de la inflación podría dar algo de oxígeno al mercado.

Zona decisiva para bitcoin

En este contexto, el comportamiento del precio no es casual. Bitcoin se mantiene en un rango estrecho, con la mirada puesta en la resistencia situada entre los 74.000 y 76.000 dólares, un nivel que el mercado no logra superar con claridad desde hace meses.

La resistencia actual refleja el equilibrio entre dos fuerzas: por un lado, el creciente interés institucional (reforzado por el movimiento de Morgan Stanley) y, por otro, los riesgos macroeconómicos y geopolíticos que frenan el apetito por el riesgo.

Además, otros activos digitales han comenzado a captar atención. Criptomonedas centradas en la privacidad, como Zcash o Dash, han registrado fuertes subidas en las últimas semanas, impulsadas por un renovado interés en este segmento del mercado.

Un mercado cada vez menos alternativo. El lanzamiento del ETF de Morgan Stanley no solo tiene impacto a corto plazo. Con una red de miles de asesores y billones de dólares bajo gestión, la entidad podría canalizar importantes flujos hacia bitcoin en los próximos meses.

Cada vez más normalizado

Este movimiento se suma a la tendencia iniciada por grandes gestoras internacionales y confirma un cambio de fondo en el que las criptomonedas avanzan hacia una mayor normalización dentro del sistema financiero global.

En ese escenario, el precio de bitcoin seguirá condicionado por factores como la inflación, los tipos de interés o la geopolítica, pero con un elemento diferencial respecto a ciclos anteriores: el respaldo creciente de la gran banca.