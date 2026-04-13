Antigua sede de Astra Zaneca
La biotech Biorce se muda a 'El Dau': 2.000 metros cuadrados para incorporar 250 empleados este 2026
La startup healthtech especializada en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para el diseño de ensayos clínicos inaugura nueva sede en Barcelona tras haber cerrado una ronda de financiación de 52.5 millones
La catalana Biorce cierra una ronda de 44 millones de euros para crecer especialmente en EEUU
Una IA para gestionar ensayos clínicos que va camino de facturar 12 millones en 9 meses
Biorce necesita espacio para crecer. Tras un año y medio de recorrido acelerado, en el que prevén cerrar 2026 facturando 12 millones de euros y hacerse con un equipo de 250 empleados (empezaron siendo 12), la biotecnológica especializada en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para el diseño y la ejecución de ensayos clínicos, ha decidido dar el paso y tener, por fin, sede propia. El espacido escogido no es otro que el edificio de oficinas El Dau, situado en la Avenida Diagonal de Barcelona, donde ocuparán 2.000 metros cuadrados.
De este modo, tras su paso por la Fundación Norrsken, donde Biorce inició su actividad en un espacio de 200m2, la tecnológica multiplica por diez su espacio disponible, trasladándose a la antigua sede de AstraZeneca en uno de los principales ejes empresariales de la ciudad.
Biorce acaba de cerrar una ronda de 44 millones de euros
El movimiento se produce después de que la startup haya cerrado una ronda de financiación de 52.5 millones de dólares (44 millones de euros) liderada por DST Global, lo que representa la segunda mayor inyección económica que una startup tecnológica dedicada a la salud ha recibido en España en serie A (es decir, en fase de crecimiento). La operación contó con la colabroación y reinversión de de fondos que ya tenían presencia en su capital (Norrsken VC, YZR Capital y Mustard Seed Maze), y la de firmas que se estrenan, como Endeavor Catalyst.
Además, también forman parte del accionariado de Biorce, el consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky; el consejero delegado de Mistral AI, Arthur Mensch; el fundador de Seedtag, Albert Nieto; o el fundador de Fleet, Alex Berriche.
La start-up empezó su recorrido a mediados de 2024
Fue a mediados de 2024 cuando Biorce empezó su recorrido, fundada por Pedro Coelho, Diogo Pisoeiro, Clara Bernardes y José Faria. Su misión es la de simplificar el diseño y la ejecución de los ensayos clínicos, desde la selección de pacientes hasta la elección de los hospitales, reduciendo las costosas ineficiencias del sistema.
En esa tarea, su producto estrella es Aika, un asistente de IA construido sobre una base de más de 1 millón de ensayos clínicos, protocolos y datos científicos y regulatorios, que permite diseñar estudios más rápidos, fiables y accesibles, acelerando el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos.
Ahora, y tras haber atraído más de 60 millones de dólares de capital, la compañía inaugura esta nueva ubicación en Barcelona, propiedad de la inmobiliaria Colonial SFL, con el asesoramiento de BNP Paribas Real Estate. El edificio cuenta con 9 plantas de entre 500 y 2.000 metros cuadrados cada una, que suman en total 22.000 metros, situado en pleno distrito CBD, una de las zonas "prime" de la capital catalana. La elección de esta sede, tal y como explican, responde a la necesidad de acompañar la expansión internacional de Biorce, seguir atrayendo talento y construir un equipo multidisciplinar capaz de liderar la transformación tecnológica de los ensayos clínicos a nivel global.
Desde sus nuevas oficinas, Biorce prevé incorporar 250 nuevos empleados antes de final de año, en especial perfiles técnicos y comerciales, que se repartirán entre esta nueva sede de Barcelona, y el nuevo centro de I+D que la compañía ha inaugurado en Austin (Texas, EE.UU.)
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