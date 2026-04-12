JPMorgan admite que las criptomonedas y la tokenización son una amenaza para el negocio bancario tradicional

La mayor entidad financiera de Estados Unidos lanza una advertencia poco habitual desde el corazón de Wall Street. En su carta anual a los accionistas, el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, reconoce abiertamente que la tecnología blockchain (eje de las criptomonedas), la tokenización y los activos digitales han dejado de ser marginales para convertirse en una amenaza competitiva real.

La afirmación no es menor. Supone admitir que las infraestructuras financieras tradicionales –pagos, mercados de capitales o custodia de activos– están empezando a ser replicadas y, potencialmente, transformadas por tecnologías descentralizadas.

Una nueva generación de competidores está emergiendo basada en blockchain, incluyendo stablecoins, contratos inteligentes y otras formas de tokenización Jamie Dimon — Presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase

El directivo va más allá y advierte del alcance del cambio: “Nuevos competidores y nuevas tecnologías pueden cambiar la naturaleza fundamental de cómo se mueve, se invierte y se gestiona el dinero”.

De la crítica a la reacción. Dimon, históricamente escéptico con las criptomonedas, dibuja ahora un enfoque más pragmático. No se trata de adoptar el discurso cripto, sino de competir en el mismo terreno tecnológico. España, en ese sentido, ya hace tiempo que cambió su apuesta institucional hacia los criptoactivos.

Necesitamos desplegar nuestra propia tecnología blockchain Jamie Dimon — Presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase

Este giro encaja con los movimientos recientes del banco, que ya ha desarrollado plataformas propias de tokenización y ha lanzado productos financieros basados en blockchain, como fondos monetarios tokenizados o soluciones de pagos digitales para clientes institucionales.

Según diversas estimaciones del sector, el mercado de activos tokenizados –que convierte instrumentos tradicionales como bonos o fondos en tokens digitales– podría alcanzar varios billones de dólares en la próxima década, impulsado por su capacidad para reducir costes, acelerar liquidaciones y permitir operaciones 24/7 (todos los días a todas las horas).

Nuevos competidores para la banca

El mensaje de JPMorgan también refleja un cambio de paradigma competitivo. Dimon admite que el banco se enfrenta a una presión creciente no solo de otras entidades, sino de un ecosistema cada vez más amplio. “Nuestros rivales incluyen cada vez más un amplio conjunto de competidores fintech y no tradicionales”, advierte.

En este contexto, la tokenización de activos aparece como una infraestructura alternativa sobre la que nuevos actores están construyendo servicios financieros desde cero, sin las limitaciones de los sistemas bancarios tradicionales.

Mayor inversión

La respuesta del banco pasa por acelerar la inversión tecnológica. El máximo ejecutivo de JPMorgan subraya que el éxito dependerá de la capacidad de la entidad para “invertir con acierto y moverse con rapidez”, integrando tecnologías como la inteligencia artificial en toda su operativa.

El trasfondo del mensaje parece ser que la banca tradicional ya no debate si la blockchain tendrá impacto, sino cómo adaptarse antes de perder relevancia. Incluso desde una posición de liderazgo global, JPMorgan admite que el riesgo existe.

Como resume el propio Dimon, el peligro no está solo en los grandes competidores, sino en aquellos que empiezan pequeños. “Pueden ser ignorados al principio, pero crecen rápidamente”, sentencia. Una advertencia que, en plena transición digital del sistema financiero, suena menos a hipótesis y más a diagnóstico.