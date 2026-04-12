La industria catalana de la moda mueve 17.500 millones de euros al año

Ni la pandemia de covid, ni las dificultades que ha vivido el comercio y la logística desde entonces, ni siquiera los vaivenes que han ido atravesando sus compañías más representativas, han impedido que la industria catalana de la moda crezca estos últimos años en número de empresas, volumen de empleo y dimensión de ingresos. En 2019, Catalunya contaba con menos de 800 compañías, 64.000 trabajadores contratados en ellas y un total de 14.500 millones de euros de ingresos anuales. A 2026, las tres cifras engordan hasta las 953 organizaciones, los 73.660 empleados y los 17.500 millones de euros de facturación al año.

Así lo indica un informe de Acció (agencia pública que se dedica a fomentar el crecimiento del tejido económico catalán) difundido este domingo en el marco del arranque inminente de la 080 Barcelona Fashion, que se celebra la semana que viene en la ciudad.

De acuerdo con esta radiografía, el subsector que más empresas aglutina es el de la producción (hilanderías, tejedoras, tintoreras, gestoras de fabricación...), con unos 400 nombres, seguido muy de cerca del de las marcas (computan aquí Mango, Desigual, Bershka, PepeJeans....), con 365 empresas.

Con todo, este último grupo es el que más factura: el 80% del dinero que genera la moda en Catalunya viene de las marcas. Son 14.235 millones de euros anuales, según estas cifras de Acció. Cabe decir que solo la cadena fundada por Isak Andic aporta una cuarta parte de este volumen, pues Mango ingresó 3.700 millones de euros en 2025.

Completan la radiografía los 2.300 millones de euros que ingresan las productoras y los 930 millones de euros que corresponden a los 170 comerciantes que regentan puntos de venta pero no fabrican. A esto suman, desde Acció, 135 empresas dedicadas a la piel (es un "ámbito con dinámicas propias, pero que mantiene una estrecha relación con la moda") que ingresan 1.100 millones de euros, y unas 80 'startups'.

Inversión extranjera y tendencias

"La fortaleza del sector de la moda catalana también impulsa la llegada de inversión extranjera directa", remarcan desde Acció, cuyo informe sitúa a Catalunya como quinta región del mundo que más proyectos de este tipo ha captado entre 2021 y 2025: 19 operaciones relacionadas con las ventas, el marketing, la logística o la distribución de sus empresas equivalentes a casi 125 millones de euros invertidos en total. El origen de las compañías que así lo han hecho es mayoritariamente europeo (Reino Unido, Dinamarca, Italia y Francia, por este orden), pero también figura en quinta posición en esta lista, Estados Unidos.

El análisis termina haciendo hincapié en las tendencias y retos con los que tendrá que lidiar en los próximos años este sector. "Desglobalización, impulso de la producción de proximidad, inflación, costes logísticos y cadenas fragmentadas o un consumo hiperracional orientado al valor"... además de tener que incorporar tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada y virtual o el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

"Ante estos retos, el estudio identifica distintas estrategias de futuro orientadas a reforzar la competitividad del sector –concluyen desde la misma institución–. Entre ellas, subraya la aceleración de la automatización y la digitalización, reforzar el talento industrial y garantizar el relevo generacional, impulsar un modelo responsable basado en la circularidad y la trazabilidad o consolidar Barcelona como 'hub' híbrido de la moda, el audiovisual y otros sectores creativos".