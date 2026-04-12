Hacienda te vigila: este la cantidad máxima de dinero que puedes pagar en efectivo

Fue hace unos años cuando Hacienda redujo de los 2.500 euros a los 1.000 euros el límite para efectuar pagos en efectivo. Lo hizo en el marco de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que establece un máximo en 1.000 euros para pagar con dinero en efectivo. En el caso de tener que pagar por un importe superior, no podrá hacerse por esta vía y se tendrá que recurrir a las transferencias bancarias.

En los últimos meses, además, la Agencia Tributaria ha reforzado los mecanismos de control sobre movimientos bancarios, pagos con tarjeta y retiradas de metálico en aras de luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales.

En el caso de las transferencias también hay que tener presente la ley 7/2012 de la normativa tributaria, que fija en los 10.000 euros el límite para transferir dinero sin tener que declararlo. Este máximo también se aplica a otras operaciones como retirada de dinero en cajeros.

Ingresos superiores a 3.000

En cuanto a los ingresos, la Hacienda podrá investigar todas las operaciones que superen los 3.000 euros o aquellos en los que se pague con billetes de 500 euros. También los movimientos de efectivo en desplazamientos: desde 10.000 euros al entrar o salir de España y desde 100.000 euros dentro del territorio nacional, mediante el modelo S1.

Es importante subrayar que la obligación de informar recae en el banco, no en el cliente. El particular no tiene que presentar ninguna declaración por retirar dinero de su cuenta.

En el resto de Europa

Además de España, hay otros países de la Unión Europea (UE) que cuentan con límites en los pagos en efectivo. En Francia, el umbral de 3.000 euros se redujo a 1.000, mientras que en Italia se subió de 1.000 a 3.000 euros. Alemania, donde no existe ninguna limitación por ahora, estudian situarla en 5.000 euros. La Comisión Europea ha iniciado los pasos para ver la posibilidad de establecer restricciones a nivel comunitario.

Multas de hasta 2.500 euros

Los profesionales que igualen o superen los 1.000 euros marcados como límite establecido de pago en efectivo se enfrentarán a una multa por parte de Hacienda. La multa será tanto para el que recibe el dinero como el que lo envía y será el 25% de lo pagado en metálico, lo que equivale a sanciones de entre 250 y 2.500 euros.