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Mercado inmobiliario

Los extranjeros compran el 18% de las viviendas vendidas en España

Los británicos y los marroquíes son los principales compradores de viviendas entre los foráneos y Catalunya lidera el mercado entre los inmigrantes residentes en el país

La compra de casas por parte de extranjeros se estanca pese al récord de venta de viviendas en España

Construcción de viviendas en Esplugues de Llobregat.

Construcción de viviendas en Esplugues de Llobregat. / JORDI COTRINA

EFE

EFE

Madrid
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A pesar de haber reducido su peso en la segunda mitad de 2025, los extranjeros protagonizan más del 18% de las compraventas de vivienda que se hacen en España con un destacado protagonismo de británicos y marroquíes, que suponen el 7,8 % y el 7,7 % del total de operaciones, respectivamente. En el caso de los foráneos no residentes en España, sus operaciones se concentran fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, con 9.926 transacciones, el 40% del total. También optan por Andalucía (25,3 %), Catalunya (8,7%), Región de Murcia (7,8 %), Islas Canarias (7,4 %) o Islas Baleares (6,9 %), según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Entre los extranjeros no residentes, los países con mayor peso en las compraventa fueron Países Bajos (12,6%), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8,1%). Los ciudadanos de Países Bajos consolidaron una parte sustancial de sus operaciones en la Comunitat Valenciana (16,3%), Murcia (15,9%), Andalucía (13,7%) y Aragón (4 %). Los alemanes reunieron una parte considerable de las compraventas en Baleares (52,6%), Cantabria (24,4%), Islas Canarias (20,6%), Galicia (13,3%) y Asturias (11,8%).

Los de Reino Unido optaron más por Murcia (29,8%), Navarra (20 %), Andalucía (16%), Cantabria (9,8%) y Comunitat Valenciana (8,8%). Por su parte, los belgas prefirieron Murcia (14,1 %), Aragón (12 %), Extremadura (12,1 %) y Comunidad Valenciana (9,8 %).

Compras en Catalunya

Entre los extranjeros residentes, Catalunya lidera el mercado con 9.004 operaciones (21,5 % del total), seguida de la Comunidad Valenciana (21%), Andalucía (14,7%) y Comunidad de Madrid (9,6%). Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Canarias (4,4%) y Región de Murcia (4,2%).

Entre los residentes, Marruecos fue el país con mayor número de compraventas (12,1% del total). Tuvo especial peso en Murcia (35,1%), Navarra (32,1%), Aragón (21,9%), La Rioja (25,8%) o Extremadura (23,1%).

Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total). En su caso, destacan las adquisiciones en las Islas Canarias (26,2%), Islas Baleares (14,6 %), Comunidad de Madrid (13,8%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Rumanía, con el 9,3% de las operaciones, fue más predominante en Castilla-La Mancha (25,9%), Aragón (25,2%), La Rioja (21,3%), Extremadura (16,5%) y Castilla y León (14,2%). Reino Unido ocupó el cuarto lugar (5,6%) y alcanzó especial relevancia en Andalucía (11,6%), Murcia (11,6%), Baleares (8,9%) y, Comunitat Valenciana (7,1%).

Británicos a la cabeza

El mayor número de operaciones en el segundo semestre de 2025 correspondió a ciudadanos de Reino Unido, con 5.178 operaciones (7,8% del total), seguido de Marruecos con 5.154 (7,7%), Italia (4.397, 6,6%), Alemania (4.351, 6,5%) y Rumanía (4.339, 6,5%). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones (12,3% del total).

Si se analiza el mayor aumento de las operaciones respecto al mismo semestre de 2024, destacaron las alzas de compradores de Portugal (15,9%), Venezuela (14,4 %), Colombia (10,4 %), Italia (8,1 %), y Países Bajos (5,6 %). Por el contrario, se produjeron descensos significativos en propietarios de Rusia (28,6 %), China (22,9 %), Noruega (19,3 %), Bélgica (17,5 %) y Reino Unido (14,4 %) tras el fin de las Golden Visa y las penalizaciones fiscales a extracomunitarios.

Noticias relacionadas y más

Los importes medios por metro cuadrado más elevados correspondieron a personas originarias de Suecia (3.654 euros), Alemania (3.559 euros), Estados Unidos (3.501 euros) y Noruega (3.085 euros). También se registraron precios por encima de la media de compradores extranjeros (2.479 euros/m²) de nacionalidades como Suiza, Polonia, Irlanda, Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Rusia. Por su parte, los valores más bajos los protagonizaron los de naturales de Marruecos (768 euros), Rumanía (1.350 euros), Ecuador (1.410 euros) y Colombia (1.507 euros).

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