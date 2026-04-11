Los extranjeros compran el 18% de las viviendas vendidas en España

A pesar de haber reducido su peso en la segunda mitad de 2025, los extranjeros protagonizan más del 18% de las compraventas de vivienda que se hacen en España con un destacado protagonismo de británicos y marroquíes, que suponen el 7,8 % y el 7,7 % del total de operaciones, respectivamente. En el caso de los foráneos no residentes en España, sus operaciones se concentran fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, con 9.926 transacciones, el 40% del total. También optan por Andalucía (25,3 %), Catalunya (8,7%), Región de Murcia (7,8 %), Islas Canarias (7,4 %) o Islas Baleares (6,9 %), según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Entre los extranjeros no residentes, los países con mayor peso en las compraventa fueron Países Bajos (12,6%), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8,1%). Los ciudadanos de Países Bajos consolidaron una parte sustancial de sus operaciones en la Comunitat Valenciana (16,3%), Murcia (15,9%), Andalucía (13,7%) y Aragón (4 %). Los alemanes reunieron una parte considerable de las compraventas en Baleares (52,6%), Cantabria (24,4%), Islas Canarias (20,6%), Galicia (13,3%) y Asturias (11,8%).

Los de Reino Unido optaron más por Murcia (29,8%), Navarra (20 %), Andalucía (16%), Cantabria (9,8%) y Comunitat Valenciana (8,8%). Por su parte, los belgas prefirieron Murcia (14,1 %), Aragón (12 %), Extremadura (12,1 %) y Comunidad Valenciana (9,8 %).

Compras en Catalunya

Entre los extranjeros residentes, Catalunya lidera el mercado con 9.004 operaciones (21,5 % del total), seguida de la Comunidad Valenciana (21%), Andalucía (14,7%) y Comunidad de Madrid (9,6%). Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Canarias (4,4%) y Región de Murcia (4,2%).

Entre los residentes, Marruecos fue el país con mayor número de compraventas (12,1% del total). Tuvo especial peso en Murcia (35,1%), Navarra (32,1%), Aragón (21,9%), La Rioja (25,8%) o Extremadura (23,1%).

Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total). En su caso, destacan las adquisiciones en las Islas Canarias (26,2%), Islas Baleares (14,6 %), Comunidad de Madrid (13,8%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Rumanía, con el 9,3% de las operaciones, fue más predominante en Castilla-La Mancha (25,9%), Aragón (25,2%), La Rioja (21,3%), Extremadura (16,5%) y Castilla y León (14,2%). Reino Unido ocupó el cuarto lugar (5,6%) y alcanzó especial relevancia en Andalucía (11,6%), Murcia (11,6%), Baleares (8,9%) y, Comunitat Valenciana (7,1%).

Británicos a la cabeza

El mayor número de operaciones en el segundo semestre de 2025 correspondió a ciudadanos de Reino Unido, con 5.178 operaciones (7,8% del total), seguido de Marruecos con 5.154 (7,7%), Italia (4.397, 6,6%), Alemania (4.351, 6,5%) y Rumanía (4.339, 6,5%). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones (12,3% del total).

Si se analiza el mayor aumento de las operaciones respecto al mismo semestre de 2024, destacaron las alzas de compradores de Portugal (15,9%), Venezuela (14,4 %), Colombia (10,4 %), Italia (8,1 %), y Países Bajos (5,6 %). Por el contrario, se produjeron descensos significativos en propietarios de Rusia (28,6 %), China (22,9 %), Noruega (19,3 %), Bélgica (17,5 %) y Reino Unido (14,4 %) tras el fin de las Golden Visa y las penalizaciones fiscales a extracomunitarios.

Los importes medios por metro cuadrado más elevados correspondieron a personas originarias de Suecia (3.654 euros), Alemania (3.559 euros), Estados Unidos (3.501 euros) y Noruega (3.085 euros). También se registraron precios por encima de la media de compradores extranjeros (2.479 euros/m²) de nacionalidades como Suiza, Polonia, Irlanda, Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Rusia. Por su parte, los valores más bajos los protagonizaron los de naturales de Marruecos (768 euros), Rumanía (1.350 euros), Ecuador (1.410 euros) y Colombia (1.507 euros).