Tenuee Group, de muebles importados de Bali a promotora integral de viviendas sostenibles

La evolución de su negocio ha sido, en todo momento, natural. De un mobiliario de nicho a una oferta cada vez más amplia. Primero, incorporando variedad; después, suelos de parquet, ventanas y cocinas; hasta llegar a la promoción integral de viviendas unifamiliares (de momente). Todo, eso sí, sin tóxicos y con la madera como eje central.

“Hemos ido sumando ramas de negocio por necesidad, por filosofía, no por capricho”, resume Manel Montero, CEO de Tenuee Group, desde su tienda situada en la Avinguda Diagonal de Barcelona a ‘activos’. En 2025, este conglomerado empresarial caracterizado por la madera cerró el ejercicio con una facturación de 7,9 millones de euros, 80 empleados y seis tiendas. Año en que, además, firmó una histórica alianza con Coco-Mat, la firma griega especializada en colchones sostenibles, con presencia en España.

Sin embargo, la historia del grupo se remonta a 2001. Fue entonces cuando Montero y su hermana Alicia abrieron en Girona una tienda de muebles de madera importados desde Bali (Indonesia). “En aquel entonces, la decoración exótica era una tendencia en auge y, a raíz de nuestros viajes al sudeste asiático, vimos un hueco de mercado”, explica.

Interior de la tienda situada en Avinguda Diagonal (Barcelona) / Cedida

El negocio funcionó. Dos años después, apostaron por diversificar e incorporar muebles de roble, de líneas más minimalistas y, por primera vez, de producción propia. Tras un intento fallido de abrir una fábrica en Ucrania, la producción se trasladó al norte de China, donde permanecieron cinco años. Ese periodo les permitió consolidar mercado y abrir dos tiendas más. Finalmente, y por “criterios de sostenibilidad y control de calidad humana”, decidieron relocalizar la producción en Vic (Barcelona), donde hoy se mantiene el núcleo industrial del grupo.

Un modelo vertical para ganar eficiencia y controlar toda la cadena de valor

Desde entonces, la expansión ha sido constante. Actualmente, Tenuee Group está compuesto por cuatro filiales. La principal es Tenuee, especializada en muebles de madera maciza a medida, que aporta más de la mitad de la facturación (unos 4 millones de euros). Le siguen Evo Nature, centrada en la fabricación de ventanas; Kook Floor, especializada en parquet; y Tenuee Life, la última división, enfocada en proyectos “llave en mano” que integran arquitectura, diseño, construcción e interiorismo.

“El primer negocio impulsó la demanda del resto. Al principio, cuando el cliente nos pedía cocinas a medida, subcontratábamos. Con el tiempo decidimos hacerlo todo nosotros para reducir costes y eliminar intermediarios”, explica Montero. De hecho, ese es precisamente el eje de su propuesta de valor: suprimir los márgenes de terceros y trasladar esa diferencia a la calidad de los materiales. A ello se suma la fabricación siempre a medida, otro de los rasgos diferenciales del grupo.

Siguiendo este camino es como el grupo llega a realizar uno de sus proyectos más destacados. Situado en begur (Costa Brava), se trata de una promoción de cinco chalets cuya estructura de madera laminada completamente industrializada, se construyó en fábrica en menos de una semana. “Cada vivienda tiene 230 metros cuadrados, en parcelas de hasta 800 metros, todas con piscina propia”, detalla el CEO. El interior —cocinas, parquet y ventanas— también lleva el sello de la firma.

Interior de una casa reformada por Tenuee / Cedida

Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de dificultades. “Al tratarse de construcción industrializada en madera, tuvimos muchos problemas para conseguir financiación. Alegaban falta de experiencia y el carácter no convencional de la obra”, recuerda. Finalmente, lograron 2 millones de euros de financiación bancaria. El resto procedió de las señales de las primeras ventas, aportaciones familiares y el apalancamiento interno del grupo. Para ello, crearon una sociedad específica que, tras vender las cinco viviendas, facturó cerca de 7 millones de euros. “Todo se hizo con recursos propios y probablemente la sociedad se liquide tras finalizar el proyecto”, añade.

Pese a los retos, la compañía ya trabaja en nuevos proyectos en Andorra, Girona y el entorno de Vic, con un mercado objetivo que se sitúa entre las tres y diez viviendas por promoción. “Con menos de tres no eres eficiente”, apunta Montero. Además, mantiene conversaciones con el distribuidor Velima de la empresa austriaca KLH, especializada en estructuras de madera, para colaborar en futuros desarrollos.

Crecimiento internacional y alianza con Coco-Mat para impulsar el concepto de hogar saludable

Actualmente, el 80% de sus clientes son particulares y el 20% promotores o constructoras. No obstante, el grupo mira hacia el exterior, especialmente al centro y norte de Europa, donde existe mayor demanda de construcción sostenible y de calidad en los materiales. “En Finlandia instalamos una cocina de 18.000 euros, pero el transporte elevaba el precio a 25.000. Aun así, el cliente siguió adelante: ‘No voy a encontrar esto aquí’, nos dijo”, relata.

En ese camino, destaca la reciente alianza con Coco-Mat, compañía griega especializada en colchones y productos de descanso naturales. El acuerdo contempla la apertura de seis tiendas compartidas en España y Andorra en los próximos tres años, con una inversión cercana a los dos millones de euros. El primer espacio conjunto se ubicará en la calle Balmes de Barcelona, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición. Además, Tenuee ha asumido las dos tiendas que Coco-Mat tenía en España, en Madrid y Barcelona, que evolucionarán hacia un nuevo concepto híbrido bajo la marca “Tnué Cocomat”. La colaboración responde también, una vez más, a una lógica industrial: mientras Tenuee ya fabricaba las estructuras de cama, Coco-Mat aporta su especialización en colchones.

Y, en medio de toda esta evolución, queda una última curiosidad:

—A todo esto, ¿por qué Tenuee, con dos “e”?

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—Para que la gente lo pregunte… y se acuerde de nosotros.