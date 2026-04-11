Finanzas personales
Cómo irte de tu empresa con indemnización y paro: el “autodespido” que seguramente desconoces
Un abogado laboralista explica en qué casos puedes dejar tu trabajo sin perder dinero ni prestaciones
No siempre es fácil tomar la decisión de dejar un trabajo. Muchas personas soportan situaciones laborales complicadas por miedo a perder su estabilidad económica o quedarse sin derecho a paro. El temor a “irse de vacío” pesa más que el malestar diario, incluso cuando las condiciones laborales empeoran o se vuelven insostenibles con el paso del tiempo.
En este contexto, es habitual que los trabajadores se pregunten qué alternativas tienen si no están bien en su empleo pero tampoco quieren renunciar a sus derechos. La buena noticia es que la legislación laboral española contempla mecanismos que permiten extinguir la relación laboral con indemnización y acceso a la prestación por desempleo, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Autodespido
El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo lo resume de forma clara. “Si no estás bien en tu trabajo puedes autodespedirte e irte cobrando indemnización y con derecho a paro”. Esta figura, conocida como autodespido o extinción del contrato por voluntad del trabajador con causa justificada, no es aplicable en cualquier situación, pero sí en varios supuestos concretos recogidos en la normativa.
“No lo pueden hacer todos los trabajadores, pero hay varios supuestos en los que sí puedes hacerlo. Ante determinadas situaciones se puede solicitar un autodespido como son estas”, explica el abogado. El primero de ellos es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, un escenario que incluye cambios relevantes en aspectos como el horario, el salario o la jornada laboral sin el consentimiento del trabajador.
"En estos casos cobrarás 20 días por año trabajado”, señala Barrionuevo. En estas circunstancias, el empleado puede decidir no aceptar las nuevas condiciones y optar por extinguir su contrato con derecho a indemnización, además de poder solicitar la prestación por desempleo.
Movilidad geográfica
El segundo supuesto es la movilidad geográfica impuesta por la empresa, que un día estés trabajando en un sitio y al día siguiente tu empresa quiere que estés en otro. "La empresa no puede hacerlo y te corresponden 20 días por año trabajado si decides irte ante estas circunstancias”, añade el experto. Este tipo de cambios, cuando no están justificados o no se ajustan a la ley, permiten al trabajador rescindir el contrato sin perder sus derechos económicos.
El tercer escenario es el incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. “Los casos más habituales son dejar de pagarte, pagarte con retraso, no tenerte dado de alta o estar cobrando en negro una parte, el acoso laboral o tener una sobrecarga demostrable de funciones”, detalla el abogado. Estas situaciones vulneran derechos básicos y justifican plenamente la posibilidad de solicitar el autodespido.
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