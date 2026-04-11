Los expertos coinciden sobre las herencias: "No siempre compensa donar"

Acceder a una vivienda continúa siendo un obstáculo muy importante para una buena parte de la población joven. Las dificultades para emanciparse, los precios elevados y el esfuerzo económico que supone tanto comprar como alquilar han hecho que muchas familias opten por dar un golpe de mano a los hijos o a los nietos.

En este contexto, las donaciones de viviendas han crecido de manera muy clara en los últimos años. Se trata de una fórmula que muchas familias utilizan para ayudar a las generaciones más jóvenes a sacar adelante su proyecto de vida y facilitarles la entrada al mercado inmobiliario.

Una ayuda familiar cada vez más habitual

Según apuntan diversos especialistas, muchas de estas donaciones se hacen para que la persona beneficiaria pueda acceder a su primera vivienda o disponer de una base económica para afrontar una hipoteca.

La práctica más habitual es la donación de padres a hijos, aunque también hay casos de abuelos a nietos. Este movimiento se interpreta como una forma de solidaridad intergeneracional, en la que las generaciones mayores ayudan a las más jóvenes en un momento especialmente complicado.

La fiscalidad también tiene mucho que ver

Uno de los factores que explican este aumento es también la fiscalidad. En algunos territorios, las donaciones tienen bonificaciones importantes, y esto hace que muchas familias se lo planteen seriamente a la hora de transferir una vivienda o una cantidad de dinero vinculada a la compra de un piso.

Ahora bien, los expertos recuerdan que estas bonificaciones no significan necesariamente que donar sea siempre la mejor opción.

"No siempre compensa donar"

Diversos profesionales del sector jurídico insisten en que, en muchos casos, es mejor heredar que recibir una donación. La conveniencia de una opción u otra depende de factores como el valor del inmueble, la normativa aplicable en cada territorio y la posible plusvalía o ganancia patrimonial asociada a la operación.

Por ello, una decisión que en apariencia puede parecer ventajosa puede acabar comportando consecuencias fiscales no previstas.

Hay que estudiar cada caso antes de decidir

Los especialistas recomiendan que, antes de hacer una donación de vivienda, se solicite asesoramiento profesional. Analizar bien cada situación es clave para evitar sorpresas y para tomar la decisión con seguridad jurídica.

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En definitiva, aunque las donaciones se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para ayudar a los jóvenes, esto no significa que sean siempre la fórmula más beneficiosa.