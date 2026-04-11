Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Tu jefe te está pagando menos por cada hora extra que haces”

Las horas extra forman parte habitual de la realidad laboral de miles de trabajadores en España. Jornadas que se alargan más allá del horario previsto, picos de trabajo o necesidades puntuales hacen que muchos empleados acumulen tiempo adicional que, en teoría, debe ser compensado económicamente o con descanso equivalente. Sin embargo, no siempre está claro cuánto deberían cobrar por ese tiempo.

En la práctica, muchos trabajadores aceptan el pago de horas extra sin cuestionarlo, confiando en que la empresa aplica el criterio correcto. Pero lo cierto es que existe una gran desinformación sobre cómo se calculan, lo que abre la puerta a errores o abusos en la retribución. La falta de transparencia y el desconocimiento del convenio colectivo juegan en contra del empleado, que a menudo no sabe si está cobrando lo justo.

Cómo calcular el precio de las horas extra

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte precisamente de esta situación. "Tu jefe te está pagando menos por cada hora extra que haces y no sabes cómo calcularla". Según explica, el problema no es solo que se paguen mal, sino que muchos trabajadores desconocen el método correcto para comprobarlo.

Una de las claves que destaca es que no existe una cifra fija por ley para las horas extra. "El precio de la hora extra no lo determina ninguna ley, se tiene que ver en el convenio colectivo", señala. Es decir, no hay un precio universal: todo depende del sector, del convenio aplicable y de las condiciones pactadas.

¿Cuánto vale una hora de tu trabajo?

Para entender si el cálculo es correcto, el primer paso es conocer el valor de la hora ordinaria. De la Calzada lo explica de forma sencilla. "Calcular el precio de la hora ordinaria es muy sencillo. Coges tu sueldo anual bruto y lo divides por el número de horas anuales que según el convenio colectivo tienes que hacer". Este cálculo es la base sobre la que se construye todo lo demás.

El proceso, según el abogado, requiere acudir directamente al convenio colectivo. "Para eso, coges el convenio, buscas jornada anual y divides el sueldo anual entre horas anuales, y ese es el precio de tu hora ordinaria". A partir de ahí, se puede determinar si lo que se está cobrando por las horas extra es correcto o no.

Pero el punto más importante llega después. "El precio de tu hora extra puede ser superior. Revisa en el convenio colectivo si hay un incremento. Entonces la fórmula sería precio de hora ordinaria por el incremento del convenio", explica. Es decir, en muchos casos las horas extra deben pagarse con un plus adicional, lo que aumenta su valor respecto a la hora normal.

El experto insiste en que este cálculo es clave para evitar abusos. En paralelo, recuerda una idea fundamental: las horas extra no se pagan como le dé la gana a tu jefe. No depende de costumbres internas ni de acuerdos informales, sino de lo que marque el convenio y el salario del trabajador.

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Por eso, si un trabajador no realiza este cálculo, se expone a cobrar menos de lo que le corresponde. Tal y como advierte el abogado, "si no haces este cálculo… es muy fácil que te estén pagando de menos". Una diferencia que, acumulada durante meses o años, puede suponer cientos o incluso miles de euros perdidos.