Deutsche Bank advierte de que la IA podría subir la inflación en lugar de bajarla

En los círculos financieros de Wall Street y la City londinense, la inteligencia artificial (IA) se ha vendido como el bálsamo definitivo contra la carestía, como una herramienta capaz de disparar la productividad y desplomar los costes. Sin embargo, el Deutsche Bank Research Institute acaba de publicar esta semana un informe que rompe este espejismo. Al preguntar a las propias herramientas de IA sobre su impacto macroeconómico, la respuesta ha sido una cura de humildad para el mercado: “Sorprendentemente, no” están de acuerdo con ese optimismo. De hecho, Citrini Research publicó también hace un mes un análisis que avisaba de que la IA podría poner en jaque la economía de consumo.

El estudio, liderado por el economista jefe para Estados Unidos, Matthew Luzzetti, revela que mientras los analistas humanos dan por sentado que la IA es deflacionaria, modelos como ChatGPT, Claude Opusy y dbLumina (la propia IA del banco) alertan de riesgos inflacionarios inmediatos.

¿Cómo puede una tecnología diseñada para la eficiencia acabar subiendo los precios? La clave reside en lo que el informe denomina un “sustancial choque positivo de la demanda agregada”. La fiebre por construir centros de datos y adquirir semiconductores está absorbiendo recursos a una velocidad que la oferta no puede seguir.

Uno de los puntos más críticos es el sector energético. Según el análisis de la entidad alemana, la IA será una fuente constante de presión sobre los suministros, y, según el estudio, “el desbordamiento hacia precios de electricidad más altos es lo más obvio”. Esta tesis coincide con las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ya advertía en 2024 que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse para finales de 2026.

Un horizonte de cinco años bajo sospecha

A corto plazo (próximos 12 meses), las probabilidades de que la IA reduzca significativamente la inflación son de apenas un 5%. De hecho, el escenario más probable para los algoritmos es que el impacto sea mínimo o incluso al alza debido a los costes de implementación y reorganización de las empresas.

De cara a un horizonte de cinco años, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia el ahorro de costes, la IA se muestra cauta. El informe señala que una reducción drástica de la inflación requeriría ganancias de productividad que hoy “no son el escenario central”. En cambio, la IA actúa como el proverbial “economista de dos manos” (presenta dos escenarios opuestos o contradictorios simultáneamente), repartiendo probabilidades de forma equilibrada ante un futuro todavía desconocido.

Factor humano y empleo

El informe no ignora que la IA podría sustituir mano de obra cara por capital barato, lo que en teoría bajaría los precios. No obstante, advierte de que si la IA dispara el desempleo, es muy probable que los gobiernos activen palancas de política fiscal para sostener el consumo, lo que pondría un "suelo" a la inflación e impediría que los precios caigan tanto como prometen los tecnófilos.

La IA parece tener una visión más pragmática de sí misma que sus propios creadores. Como concluye Deutsche Bank, la historia de las grandes disrupciones tecnológicas demuestra que la respuesta política será tan crítica como la propia tecnología para determinar si nuestro bolsillo notará, finalmente, el alivio de los algoritmos.