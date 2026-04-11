Derechos laborales
Condenan a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por negarle un horario para cuidar a sus hijos
La Justicia refuerza el derecho a la conciliación y obliga a conceder un turno fijo de mañana a una empleada en Murcia
Negar el teletrabajo para cuidar a los padres sale caro: condenada una empresa a pagar más de 165.000 euros a un trabajador
J.A. Giménez
Negar un cambio de horario para cuidar a los hijos puede salir caro. Un juzgado de lo Social de Murcia ha condenado a una empresa a indemnizar con 3.000 euros a una trabajadora por rechazar su solicitud de jornada adaptada para conciliar su vida familiar.
La sentencia no solo impone esa compensación económica, sino que además obliga a la empresa a concederle un turno fijo de mañana, de 6:00 a 14:00 horas, sin rotaciones.
El motivo: cuidar a sus hijos
La empleada había solicitado en octubre de 2025 ese horario para poder atender a sus dos hijos, de nueve años y apenas cuatro meses. La empresa, sin embargo, denegó la petición alegando que supondría un perjuicio para la organización interna y el equilibrio del equipo.
Pero el juzgado no ha dado por válidos esos argumentos.
Sin pruebas, no hay justificación
La resolución considera que las razones de la empresa “no son de recibo”, ya que no estaban respaldadas por datos concretos que acreditaran ese supuesto impacto organizativo.
Además, hay un elemento clave: la empresa no compareció en el procedimiento, lo que impidió al juez valorar si existía realmente un conflicto entre las necesidades del negocio y el derecho de la trabajadora.
Un derecho cada vez más protegido
El fallo reconoce el derecho de la empleada a adaptar su jornada y deja un mensaje claro: las empresas deben justificar de forma precisa cualquier negativa a la conciliación.
No basta con alegar problemas organizativos de forma genérica. Es necesario demostrarlo.
Un aviso para las empresas
La sentencia refuerza una tendencia creciente en los tribunales: la protección del derecho a la conciliación laboral y familiar.
En la práctica, supone un aviso directo para las empresas: rechazar este tipo de solicitudes sin argumentos sólidos puede acabar en condena económica… y en la obligación de conceder el horario solicitado. Porque, cada vez más, la conciliación no es una opción. Es un derecho.
Suscríbete para seguir leyendo
- Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
- Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
- El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
- Retirado el camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo y provocó el corte de la C-32
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión