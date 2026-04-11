Anna Golsa (Eurofirms), una gestora de personas que no teme los cambios

Anna Golsa detesta las divisiones. Recela, por ambas partes, de blancos y negros. "Es imposible cultivar el análisis crítico si se simplifica la realidad" sentencia. Hace a penas dos meses, tomó la dirección general de Eurofirms, una de las mayores firmas de recursos humanos especializada en empleo temporal (ETT) en España, con sede en Cassà de la Selva (Girona).

Bajo el lema insignia "people first", la firma que gestiona más de 90.000 contrataciones al año y emplea a 1.600 personas, se encuentra inmersa en un plan estratégico llamado Next Level, por el que quieren convertirse en una empresa global, "en todos los sentidos", mediante el impulso la inteligencia artificial (IA) para impulsar la productividad. Una vez más, Golsa se deshace de posiciones extremas. "En realidad, la IA nos va ayudar a superar sesgos en la contratación, por lo que no: no es contradictorio apostar por la automatización y poner en el centro a las personas".

Gestión de cambios

Antes de llegar a la dirección, Golsa había desarrollado buena parte de su carrera en entornos de transformación digital, con etapas en Cofidis —donde fue directora de Operaciones y Negocio B2C y miembro del consejo—, Eden Springs (que en 2024 fue absorbida por Aquaservice) o CaixaBank, además de sus inicios en compañías como Danone y el e-commerce europeo. Su trayectoria, marcada por la gestión de equipos y la innovación aplicada al negocio, suma más de dos décadas en posiciones directivas a escala internacional.

Para ella, los cambios son naturales. "Me gusta enfrentarme a ellos" asegura. Gestionarlos. La clave, dice, es que desde el principio el equipo entienda por qué se están implementando. No solamente el qué y el como, sino el por qué. "Cuando las personas tienen esto claro, la adaptación se maneja de otra manera". Ese mismo enfoque se traslada a su idea de liderazgo. En Eurofirms Group, insiste, “no hay agendas personales”, sino una lógica colectiva donde nadie se impone sobre el resto. Transparencia, respeto y responsabilidad son los tres pilares sobre los que dice construir equipo.

Al final, es fácil saber si eres ingeniero industrial o si eres periodista. Lo dificil es valorar capacidades de comunicacion, análisis o escucha activa.

Un ejemplo concreto reside en cómo se está aplicando el reciente pacto que Eurofirms firmó con Telefonica Tech, por el que están desarrollando soluciones basadas en IA para seleccionar candidatos mediante algoritmos e impulsar la productividad. Al calor de titulares que anuncian despidos masivos generados por la implementación de la IA en las oficinas, Golsa reconoce que al principio hubo conflictos internos en la firma.

Sin embargo, explica que ante lo que la mayoría de gente puede pensar la IA ayudará a eliminar sesgos en la contratacion. El sistema de filtraje que están desarrollando, basado en "comentarios tanto de recruiters (quienes contratan), como de clientes (los empleadores)" hará que en una primera fase nadie se quede fuera por motivos de sexo, origen o discapacidad.

"Al final, el reclutador es una persona. Si una IA filtra los curriculums basandose solamente en las hard skills (o competencias técnicas), se asegura que la puerta de entrada sea equitativa con todos" afirma. El trabajador puede centrarse en la valoración del candidato por sus soft skills (o habilidades sociales, emocionales, etc.). "Es fácil saber si eres ingeniero industrial o periodista. Lo dificil es valorar capacidades de comunicacion, análisis o escucha activa, y eso es lo que diferencia un buen match".

Mirada global

De puertas hacia fuera, identifica ese mismo patrón: en un mercado cada vez más automatizado, las empresas buscan justo lo que no se puede programar. “Una cadena que repite siempre los mismos mecanismos, eso no es un humano. Eso es robotizable. Y ahora, más que nunca, necesitamos personas que realmente se puedan mirar las cosas desde otra perspectiva" resume. Es decir. pensamiento crítico, capacidad analítica, flexibilidad y adaptación.

Repetir procesos lo hace una máquina. Lo diferencial es mirar las cosas desde otra perspectiva.

Son esas mismas habilidades las que ella se esfuerza por cultivar a diario, sobre todo, prestando atención a su entorno. “Me encantan los números y poder cuantificar objetivos. Pero, si no escucho a las personas que me rodean, no sabría interpretarlos. Dicen cosas, detectan señales, funcionan como un termómetro. Sin embargo, para tener una visión global es necesario observar mucho a las personas, no solo al individuo —que, como todos, tiene sesgos y su propia versión—, sino también al colectivo”, explica.

Formada en politología, con estudios también en música y en áreas técnicas, esa combinación poco ortodoxa encaja con su forma de entender el mundo, alejada de compartimentos estancos. Además, haber trabajado en distintos países y sectores le ha permitido desarrollar una mirada amplia, casi comparativa, del mercado laboral.

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Fuera del ámbito profesional, Golsa se define como alguien “normal y sencilla”: madre, lectora habitual, viajera y con una curiosidad persistente por la tecnología, “sin llegar a ser una friki”, bromea. Entre sus lecturas, guarda un lugar especial para Los tres mosqueteros, más por el impacto que tuvo en un momento vital que por su valor dentro del canon literario. ¿Música? Mucha, de todo un poco. "No me encasillo en ningún género", afirma, en una idea que, tras escucharla durante treinta minutos, deja poco margen para la sorpresa.