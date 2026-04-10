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Piden 3.500 euros al mes por una habitación en Ibiza en pleno verano

La habitación es doble con baño y está ubicada cerca de Talamanca

Imagen del jardín del edificio en el que se encuentra la vivienda.

Imagen del jardín del edificio en el que se encuentra la vivienda. / Idealista

Carolina Avilar

Ibiza
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El precio del alquiler de temporada en Ibiza sigue dejando cifras llamativas. Un anuncio publicado en Idealista oferta una habitación doble con baño por 3.500 euros al mes durante los meses de verano en un piso situado cerca de Talamanca. En la misma publicación, el piso completo se anuncia por 7.000 euros mensuales en esas mismas fechas.

Por si esto no fuera suficiente, quien alquile el piso o la habitación tiene que pagar por adelantado un mes más uno de depósito, es decir, 7.000 euros en el caso de la habitación y 14.000 si se alquila el piso entero. El propietario de la vivienda, indican, no vive en el piso.

Publicación de Idealista con los precios y meses desglosados

Publicación de Idealista con los precios y meses desglosados / Página web de Idealista

El anuncio presenta la ubicación como uno de sus principales atractivos y destaca que la vivienda se encuentra a diez minutos caminando de Talamanca y a cinco minutos a pie de Marina Ibiza. También resalta el ambiente de la zona, que describe como tranquilo y familiar, además de definir el piso como muy luminoso y acogedor.

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La oferta vuelve a reflejar el alto coste del alquiler en la isla durante la temporada alta, especialmente en zonas próximas al mar y a algunos de los puntos más cotizados de Ibiza. En este caso, el dato más llamativo es el precio de una sola habitación en verano: 3.500 euros al mes.

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