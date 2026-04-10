El SEPE lo deja claro: no siempre se cobra más paro por trabajar más (y se pueden perder días cotizados)

Trabajar más no siempre significa cobrar más paro. Aunque pueda parecer contradictorio, el sistema de cálculo de la prestación por desempleo en España no es proporcional, sino que funciona por tramos. Esto provoca que, en determinados casos, una persona que ha cotizado más tiempo reciba exactamente la misma prestación que otra con menos días trabajados.

La clave está en cómo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) calcula la duración del paro. Según la normativa vigente, recogida en la Ley General de la Seguridad Social, la prestación contributiva depende de los días cotizados en los últimos seis años, pero no de forma lineal, sino escalonada.

Un sistema por tramos. Para tener derecho a paro es necesario haber cotizado al menos 360 días. A partir de ahí, el SEPE establece tramos cerrados. Por ejemplo:

Entre 360 y 539 días cotizados : 4 meses de paro.

: 4 meses de paro. Entre 540 y 719 días : 6 meses.

: 6 meses. A partir de 1.080 días (3 años): 12 meses.

Esto significa que una persona con 360 días cotizados y otra con 500 días cobrarán lo mismo: cuatro meses de prestación. La diferencia de cotización no se traduce en más paro hasta que no se alcanza el siguiente tramo.

Los días que sobran no se acumulan

Uno de los aspectos menos conocidos –y más relevantes– es que los días cotizados que no permiten saltar de tramo se pierden. Es decir, no se guardan para futuras prestaciones ni se suman en un nuevo cálculo.

Por ejemplo, si una persona ha cotizado 420 días, tendrá derecho a 4 meses de paro. Pero esos 60 días adicionales respecto al mínimo exigido no se conservarán para el futuro. Este funcionamiento está confirmado por el propio SEPE en su información oficial.

Este diseño genera situaciones en las que trabajar más tiempo no mejora la prestación, al menos de forma inmediata, lo que suele causar confusión entre los trabajadores.

70% de la base reguladora

Además de la duración, la cuantía del paro también sigue reglas específicas. Durante los primeros seis meses se percibe el 70% de la base reguladora, mientras que a partir de ese momento baja al 60%, con límites mínimos y máximos fijados por ley.

En definitiva, no hay cambios recientes en este sistema, pero sí una interpretación extendida que puede llevar a error. La idea de que “más trabajo equivale a más paro” no siempre se cumple. El modelo actual, basado en tramos, implica que parte de las cotizaciones pueden no tener efecto directo en la prestación.