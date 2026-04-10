Mutuas
¿Qué debes saber sobre la baja médica? El abogado Víctor Arpa revela cinco puntos clave para trabajadores y mutuas
El experto laboralista resalta la importancia de conocer los límites y capacidades de la mutua y el trabajador durante una baja médica para actuar correctamente
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Una vez que los trabajadores sufren una enfermedad laboral o accidente que les impide desempeñar su puesto, lo más habitual es recurrir a la baja médica. Este es un derecho fundamental de los trabajadores, que les otorga cobertura frente a periodos de inactividad laboral, pero manteniendo su puesto en la empresa.
Una falta de comunicación entre la mutua y el cliente
Por ello, el abogado laboralista Victor Arpa (@abogadovictorarpa) se ha encargado de señalar algunos aspectos que tener en cuenta a la hora de tramitar una baja médica con la mutua. Para este, los problemas empiezan cuando se confía demasiado en la aseguradora, acudiendo a las citas y haciendo todo lo que te dicen.
Básicamente, muchas personas no suelen darse cuenta de ciertos puntos fundamentales, o incluso se dejan guiar por la mutua y toman decisiones que pueden llegar a perjudicarles. A menudo, estas asociaciones no se explican de forma adecuada sobre algunos aspectos.
Los cinco puntos fundamentales que tener en cuenta
En este sentido, Arpa ha señalado algunas situaciones cotidianas que pueden afectar a los trabajadores durante su periodo de baja, sobre todo en cuanto a los límites y capacidades de ambas partes:
- La mutua no puede aplicar el alta médica si es enfermedad común, solo el médico de cabecera puede hacerlo
- El organismo debe pagar los desplazamientos si se trata de un accidente laboral, ya que el usuario no tiene por qué asumirlo
- A la hora de concertar cita, deben avisar con tiempo y no perjudicar la recuperación del afectado
- El trabajador tiene derecho a solicitar sus informes médicos en todo momento
- Si la mutua niega la baja, el trabajador puede acudir a su médico y dejar constancia, para así poder solicitar la determinación de contingencias
A nivel general, todos estos puntos pueden afectar a los trabajadores que se encuentran en mitad de una baja médica. Por ello, será necesario tener en cuenta la situación concreta, para así poder actuar de la mejor forma posible.
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