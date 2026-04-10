Los microcréditos impulsan el autoempleo en pleno récord histórico de trabajadores autónomos

España cerró 2025 con 3,43 millones de autónomos, más que nunca. Pese a las dificultades y las incertezas que genera empezar un proyecto de cero, cada vez son más los españoles que deciden emprender y autoemplearse. Es el caso de Ana Campos y su pareja, que tras años de largas e intensas jornadas de trabajo en una ambulancia, decidieron dar un cambio a su vida y arriesgarse a abrir su propia cafetería a pie de playa en Calafell. El mismo empuje emprendedor llevó a Sara Escobar, trabajadora social con un máster en recursos humanos, a crear junto a su madre Melnatur, un negocio de distribución de mieles y productos naturales y sostenibles en la Comunitat Valenciana.

“El emprendimiento es un motor económico”, defiende David Urbano, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que explica que los factores que hacen que las personas creen empresas depende de las reglas del juego, esto es, "factores formales e informales". "Los formales son las reglas que están por escrito: el coste de crear una empresa, las ayudas y los organismos de apoyo al emprendedor, los procedimientos, etc. Y los informales son la cultura, la actitud, los valores. Crear una empresa es progreso, es ir en busca de la libertad: pensar en algo, ser creativo y convertir una idea en un producto o servicio", añade, subrayando la importancia del impacto social.

Para convertir su idea en una realidad, tanto Ana como Sara, recibieron el apoyo financiero de MicroBank, el banco social de CaixaBank que este 2025 ha financiado más de 30.500 iniciativas emprendedoras, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19% más que el año anterior.

Gráfico que muestra los sectores más financiados.

Camino a medio y largo plazo

“No habíamos emprendido nunca y tiene muchas dificultades, porque tienes que aprender muchas cosas nuevas, asumir mucha responsabilidad y dedicar muchas horas. Al mismo tiempo, sin embargo, es muy gratificante ver cómo el proyecto crece y los clientes disfrutan del espacio que has creado”, resume Campos, cuyo negocio, el café brunch l’Epígraf Cafè, ha cumplido ya tres años. Para poder financiarlo, tanto ella como su pareja capitalizaron el paro y recibieron asesoramiento en el servicio público de ocupación del Ayuntamiento del Vendrell. Allí les ayudaron a elaborar el plan de empresa y les informaron sobre los microcréditos para autónomos.

Ana y Carlos, propietarios de L'Epígraf Cafè / Cedida

Emprender con éxito requiere "resiliencia para gestionar la discontinuidad, el fracaso, y no abandonar", defiende Urbano, que cree que emprender es una profesión que, como todas, se aprende con la práctica. Además de conocimientos, un buen plan de empresa y financiación, para crear un buen proyecto es fundamental "la motivación, el interés y el apoyo de familiares y amigos". También "hacerse un autoanálisis", es decir, preguntarse a uno mismo si se está preparado para crear una empresa.

Perseverar y adaptarse

Los casos de éxito, los negocios que perduran en el tiempo, comparten el hecho de que “nacen de la valentía de personas que deciden transformar su situación personal en una oportunidad”, asegura Cristina González Viu, directora general de MicroBank. “Comparten perseverancia y capacidad de adaptación y son proyectos que entienden el emprendimiento como un camino a medio y largo plazo”, añade.

Melnatur nace desde la idea del consumo consciente y del apoyo a los pequeños apicultores y artesanos, acercando sus productos a negocios locales. Dado su crecimiento, este año se han constituido como cooperativa y se plantean llegar a más zonas de España.

"Vimos que había una demanda de productos de calidad, de toda la vida, procedente de agricultura sostenible. Yo emprendo acorde a la manera en que veo el mundo, la sostenibilidad y el consumo consciente es una forma de poder enriquecer el entorno en que vivimos, y si no cambiamos nuestra forma de consumir ni tenemos miel ni abejas ni nada...", defiende Escobar.

Crear una empresa es progreso, es ir en busca de la libertad: pensar en algo, ser creativo y convertir una idea en un producto o servicio" David Urbano — Profesor de la UAB

Plan de negocio sólido, propósito y arraigo

Para acceder a un microcrédito de MicroBank, lo más importante es que se presente "un plan de negocio sólido, con capacidad de generar ingresos de manera sostenible y con el compromiso personal del emprendedor con el proyecto", explica González Viu, que destaca la plataforma MicroBank Academy, herramienta de acompañamiento gratuita y clave para mejorar las competencias de los emprendedores. Los proyectos exitosos "son proyectos con propósito, arraigados al territorio y que generan impacto social. En definitiva, son un ejemplo de inclusión financiera, autonomía y visión de futuro".

"Una buena idea tiene que ser también realista", secunda González Viu. "Para nosotros es clave el papel que juegan las entidades colaboradoras en el apoyo para la elaboración del plan de empresa y el informe de viabilidad del proyecto. Su acompañamiento a todos estos emprendedores en cada etapa del proceso y desde el inicio hacen posible la conversión de sus ideas en negocios viables, aumentando de manera significativa las probabilidades de éxito", añade.

Gráfico que muestra el perfil del emprendedor.

Restauración, transporte y belleza

El importe medio de los microcréditos de MicroBank se situó en 2025 en 21.713 euros, siendo el 33% de los créditos solicitados para empezar un negocio y el 67% para la ampliación o consolidación del negocio, contribuyendo a crear 30.170 puestos de trabajo. La restauración, el transporte, belleza, albañilería y talleres fueron los cinco sectores más financiados, con más de 98 millones de euros y 4.538 operaciones destinados al sector restauración. En cuanto al perfil de los emprendedores, la edad media se encuentra en los 44 años; el 69% son hombres y el 31% mujeres.

MicroBank financió más de 30.500 iniciativas emprendedoras en 2025, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19% más que el año anterior

Las mujeres emprendedoras, apuntan desde el banco, destacan "por su alto nivel de preparación, su responsabilidad en la gestión y más sensibilidad en proyectos sociales". Este 2025, se concedieron 7.423 microcréditos para emprendimiento femenino, con una inversión de 145,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,3% respecto a 2024, siendo el sector belleza el que cuenta con más emprendedoras.

"Teníamos dudas, veníamos de un sector completamente diferente, pero echando la vista atrás volveríamos a hacerlo sin duda", asegura Campos. "Tienes la posibilidad de desarrollar tus ideas y crear un espacio que refleje tu manera de entender el negocio y la atención a los clientes", concluye.