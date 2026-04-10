La OCU sentencia: estos son los mejores mejillones en escabeche del supermercado

Los mejillones son un producto muy típico en España, especialmente en Galicia, epicentro de su producción. Estos moluscos de concha están muy bien valorados por su precio, sus propiedades, su delicioso sabor y su versatilidad, que permite consumirlos frescos o en conserva.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sometido a 24 marcas de latas de mejillones en escabeche a un análisis para determinar cuáles de ellas tienen mejor calidad.

El estudio ha priorizado la identificación de posibles riesgos de seguridad alimentaria, considerando algunas biotoxinas producidas por las algas en determinadas épocas del año, y algunos metales que acumulan estos bivalvos al filtrar agua contaminada.

Aporte nutricional

Los mejillones son considerados un superalimento debido a que contienen proteínas de alto valor biológico como el hierro, el zinc y el selenio, aparte de vitamina B12 y Omega 3. Con apenas un 4,5% de materia grasa, son ideales para cuidar la salud cardiovascular, los huesos y el sistema inmunitario.

Imagen de Mejillones / Pixabay

Según el análisis de la OCU, la valoración nutricional de estas conservas resulta favorable, aunque presentan un ligero exceso de sal propio del escabeche, una técnica tradicional que mezcla vinagre, aceite, vino, laurel y especias para la cocción y conservación de algunos alimentos.

Este exceso se ha detectado en las marcas Albo, Calvo y Cuca y, del mismo modo, también se ha encontrado "una cierta presencia de cadmio [un metal pesado tóxico, usado habitualmente para fabricar baterías] cerca del límite permitido en una de las latas", algo que, a largo plazo, podría suponer un riesgo para la salud.

Los mejores, de marca blanca

Pese a todo, la organización expone que, frente a otros aperitivos, como las patatas fritas, los cacahuetes o las aceitunas, los mejillones en escabeche resultan más saludables nutricionalmente y menos calóricos (86 kcal/100 g aproximadamente).

El precio de estas conservas oscila ampliamente, situándose por debajo de los 2 euros en marcas blancas -a menudo con excelente relación calidad-precio- hasta llegar a los 7 euros o más en fabricantes premium.

La OCU indica que el precio elevado no siempre justifica una mejor calidad del producto, sino que muestra la competitividad de los supermercados.

Los mejores

A partir del análisis del etiquetado, algunos parámetros técnicos -como el peso y la cantidad de piezas que hay en cada paquete- y la cata a ciegas por un grupo de expertos, se ha determinado que siete marcas destacan por encima del resto y cuatro de ellas corresponden a marcas blancas. Entre estas se encuentran el Mejillón de Galicia de Eroski (1,80 euros la lata) y Sal de Plata de Aldi (2,69 euros).

La organización recuerda que las latas de mejillones, una vez abiertas, deben consumirse en un plazo máximo de tres o cuatro días, además de que es imprescindible conservarlas en el frigorífico, preferentemente en un recipiente cerrado de cristal, ya que es un material neutro que evita la trasferencia de sustancias al alimento y garantiza una mejor preservación de las propiedades organolépticas, aquellas que pueden ser percibidas a través de los sentidos humanos.